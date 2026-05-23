Thời sự Xã hội

Con vật quý nặng 5 kg "đi lạc" vào khu dân cư, nhiều người lần đầu nhìn thấy

Q.Nhật

(NLĐO) - Lần đầu tiên nhìn thấy một con vật nặng khoảng 5 kg đi lạc vào khu dân cư, người dân đã giao nộp cho chính quyền địa phương để thả về tự nhiên.

Ngày 23-5, UBND phường Phong Điền (TP Huế) cho biết vừa phối hợp với Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền thả về tự nhiên một con kỳ đà vân quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

- Ảnh 1.

Con kỳ đà vân được giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, người dân tại tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền bất ngờ phát hiện một cá thể kỳ đà vân kích thước lớn xuất hiện trong khu dân cư. 

Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, người dân đã báo cho chính quyền địa phương để bàn giao cho lực lượng chức năng.

- Ảnh 2.

Con kỳ đà vân được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể kỳ đà vân nặng khoảng 5 kg này.

Theo cơ quan chuyên môn, kỳ đà vân là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định về quản lý động vật hoang dã và thực thi Công ước CITES.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định cá thể kỳ đà vân đủ điều kiện sinh tồn ngoài tự nhiên nên đã tiến hành tái thả về khu vực rừng sâu thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền vào ngày 22-5.

Chính quyền địa phương đánh giá việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm là hành động đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học.

