HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Thái Lan đào được sinh vật cổ đại kỳ lạ, có thể dài tới 8 m

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Thái Lan đã tái hiện thành công sinh vật được tìm thấy nhiều năm trước ở di chỉ Sam Ran, tỉnh Khon Kaen.

Theo Live Science, nghiên cứu mới dẫn đầu bởi phó giáo sư Adun Samathi từ Viện Nghiên cứu Thực vật Walai Rukhavej và Đại học Mahasarakham (Thái Lan) đã trình bày chi tiết về Sam Ran Spinosaurid, một loài khủng long mới được nhận diện nhờ những mẩu hóa thạch đào được ở Sam Ran hơn 20 năm trước.

Loài này vẫn chưa có danh pháp chính thức nhưng cuộc nghiên cứu toàn diện đã đưa ra nhiều chi tiết thú vị về chúng.

Thái Lan đào được sinh vật cổ đại kỳ lạ, có thể dài tới 8 m - Ảnh 1.

Sinh vật cổ đại được khai quật ở Thái Lan là một con khủng long thuộc họ Spinosauridae - Ảnh: ĐẠI HỌC MAHASARAKHAM

Sinh vật này là một loài khủng long ăn thịt thuộc họ Spinosauridae, sống vào khoảng 125 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.

Kết quả phân tích các mẩu xương cho thấy nó phải dài tới 7-8 m khi còn sống, to hơn cả một chiếc xe bán tải.

Nó có chiếc mõm dài và hẹp giống cá sấu, răng hình nón chuyên dụng để bắt những con cá trơn trượt.

Điểm nổi bật nhất là những cái gai trên đốt sống lưng, tuy cao hơn các loài khủng long thông thường nhưng lại thấp hơn so với loài Spinosaurus nổi tiếng ở châu Phi, mang lại cho sinh vật này một hình dáng vừa uyển chuyển vừa đáng sợ.

Về mối quan hệ huyết thống và sự tiến hóa, mặc dù được tìm thấy ở Thái Lan, nhưng loài "Sam Ran" này lại có những đặc điểm xương sống gần gũi với Spinosaurus ở tận Bắc Phi hơn một loài cùng họ từng được khai quật ở Lào.

Điều này giúp các nhà khoa học mở ra một giả thuyết mới về cách mà dòng họ khủng long này đã di cư và tiến hóa xuyên lục địa.

Các loài thuộc họ Spinosauridae thường được cho là bơi lội rất giỏi, nhưng cuộc phân tích cho thấy sinh vật ở Thái Lan không biết bơi cho dù ăn cá.

Thay vào đó, nó là kẻ săn mồi rình rập ven những dòng sông chảy chậm hoặc các vùng đất ngập nước trong điều kiện khí hậu bán khô hạn. 

Nó sống trong một hệ sinh thái cực kỳ phong phú, chia sẻ nguồn nước với cá mập nước ngọt, rùa và cả những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ khác.

Tin liên quan

Ukraine: Phát hiện 4 công trình lạ xây bằng xương quái thú

Ukraine: Phát hiện 4 công trình lạ xây bằng xương quái thú

(NLĐO) - Bốn "tòa nhà xương" hình tròn được xây từ 18.000 năm trước đã lộ ra ở tỉnh Cherkasy, miền Trung Ukraine.

Đêm nay 28-12, người Việt Nam bắt đầu đón "mưa sao băng năm mới"

(NLĐO) - Mưa sao băng Quadrantids bắt nguồn từ một vật thể hết sức khác thường mang tên 2003 EH1.

Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ

(NLĐO) - Một công trình độc đáo gồm 15 đường tròn đồng tâm đã lộ ra ở bang Maharashtra, là mê cung tròn lớn nhất từng được phát hiện ở Ấn Độ.

Thái Lan khủng long Sinh vật Spinosauridae Sam Ran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo