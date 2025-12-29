Thái Lan đào được sinh vật cổ đại kỳ lạ, có thể dài tới 8 m

Theo Live Science, nghiên cứu mới dẫn đầu bởi phó giáo sư Adun Samathi từ Viện Nghiên cứu Thực vật Walai Rukhavej và Đại học Mahasarakham (Thái Lan) đã trình bày chi tiết về Sam Ran Spinosaurid, một loài khủng long mới được nhận diện nhờ những mẩu hóa thạch đào được ở Sam Ran hơn 20 năm trước.

Loài này vẫn chưa có danh pháp chính thức nhưng cuộc nghiên cứu toàn diện đã đưa ra nhiều chi tiết thú vị về chúng.

Sinh vật cổ đại được khai quật ở Thái Lan là một con khủng long thuộc họ Spinosauridae - Ảnh: ĐẠI HỌC MAHASARAKHAM



Sinh vật này là một loài khủng long ăn thịt thuộc họ Spinosauridae, sống vào khoảng 125 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.

Kết quả phân tích các mẩu xương cho thấy nó phải dài tới 7-8 m khi còn sống, to hơn cả một chiếc xe bán tải.

Nó có chiếc mõm dài và hẹp giống cá sấu, răng hình nón chuyên dụng để bắt những con cá trơn trượt.

Điểm nổi bật nhất là những cái gai trên đốt sống lưng, tuy cao hơn các loài khủng long thông thường nhưng lại thấp hơn so với loài Spinosaurus nổi tiếng ở châu Phi, mang lại cho sinh vật này một hình dáng vừa uyển chuyển vừa đáng sợ.

Về mối quan hệ huyết thống và sự tiến hóa, mặc dù được tìm thấy ở Thái Lan, nhưng loài "Sam Ran" này lại có những đặc điểm xương sống gần gũi với Spinosaurus ở tận Bắc Phi hơn một loài cùng họ từng được khai quật ở Lào.

Điều này giúp các nhà khoa học mở ra một giả thuyết mới về cách mà dòng họ khủng long này đã di cư và tiến hóa xuyên lục địa.

Các loài thuộc họ Spinosauridae thường được cho là bơi lội rất giỏi, nhưng cuộc phân tích cho thấy sinh vật ở Thái Lan không biết bơi cho dù ăn cá.

Thay vào đó, nó là kẻ săn mồi rình rập ven những dòng sông chảy chậm hoặc các vùng đất ngập nước trong điều kiện khí hậu bán khô hạn.

Nó sống trong một hệ sinh thái cực kỳ phong phú, chia sẻ nguồn nước với cá mập nước ngọt, rùa và cả những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ khác.