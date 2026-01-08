HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thái Sơn Nam bất ngờ gục ngã, Thùy Trang ghi bàn từ giữa sân

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Khép lại lượt đấu cuối Giải futsal nữ VĐQG 2025-2026, Thái Sơn Nam bị ngắt mạch toàn thắng, Thùy Trang ghi siêu phẩm trong trận thắng của CLB TP HCM.

Tối 8-1, lượt trận cuối Giải futsal nữ VĐQG 2025-2026 khép lại tại NTĐ phường Chánh Hưng (TP HCM), với việc CLB Thái Sơn Nam TP HCM thành công bảo vệ ngôi vô địch. CLB nữ TP HCM giành ngôi á quân, giữ nguyên thứ hạng như mùa trước.

Ở trận đấu sớm, CLB nữ TP HCM và Hà Nội chơi ăn miếng trả miếng trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng. Sang hiệp 2, đội chủ nhà bùng nổ, giành chiến thắng 5-2, trong đó Thùy Trang lập cú đúp với pha đệm bóng cận thành và cú sút xa từ phần sân nhà.

Trận đấu khép lại giải chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính. Hà Nội liên tục vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Vũ Thị Hoa (phút 10) và Anh Mỹ (phút 28), Kiều Diễm gỡ 1 bàn cho Thái Sơn Nam.

img

Thùy Trang và đồng đội tiếp tục về nhì tại giải futsal nữ VĐQG

Đội bóng Thủ đô nâng tỉ số lên 3-1 sau một pha phản công nhanh. Phút 32, Phương Anh rút ngắn cách biệt và chưa đầy 30 giây sau, Nguyệt Vi ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Thái Sơn Nam.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với việc hai đội chia điểm, Biện Thị Hằng lại tỏa sáng khi thực hiện cú đá phạt từ giữa sân, đưa bóng thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-3 cho Hà Nội ở 4 giây cuối cùng.

img

Hà Nội bất ngờ cắt đứt mạch thắng của nhà vô địch Thái Sơn Nam TP HCM

Dù thua trận, Thái Sơn Nam TP HCM vẫn lên ngôi vô địch với 15 điểm, giữ mạch bất bại. CLB nữ TP HCM xếp thứ nhì với 10 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Hà Nội và Phong Phú Hà Nam.

