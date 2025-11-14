Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Tin-ảnh- clip: Hồng Đào

(NLĐO)- Chương trình đã đến thăm, tặng quà cho người lao động, người dân gặp nhiều khó khăn sau trận bão lũ tại TP Huế

Sáng 14-11, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn (LĐLĐ TP HCM) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Phường Kim Trà, TP Huế tổ chức chương trình cứu trợ đồng bào bị bão lũ, chăm lo, tặng quà và tiền mặt cho 276 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn phường Kim Trà.

Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ - Ảnh 1.

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM phối hợp với các đơn vị đến thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở TP Huế

Quà gồm lương thực, thực phẩm, nước khoáng, bánh kẹo, thuốc và tiền mặt (trị giá 600.000 đồng/phần). Chương trình có sự đồng hành của Công ty CP Phú Trường Quốc tế, Công ty TNHH MTV Phú Trường Phát, CLB Di sản Áo dài Việt Nam – TP HCM và Nhà thuốc số 10 (phường Chợ Quán, TP HCM).

Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ - Ảnh 2.

Chương trình chia sẻ kịp thời cùng người dân khó khăn



Người lao động bị ảnh hưởng bão lũ tại TP Huế vui mừng khi được động viên, hỗ trợ


Tin liên quan

Thiết thực hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Thiết thực hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Báo Người Lao Động đã trao 1,7 tỉ đồng do bạn đọc đóng góp nhằm hỗ trợ người dân TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ

Trao quà hỗ trợ người dân vùng bão lũ Cao Bằng

(NLĐO)- Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã đến thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng

Không nhận hoa, quà dịp 20-10, Hội LHPN TP HCM kêu gọi sẻ chia với người dân vùng bão lũ

(NLĐO) -Hội LHPN TP HCM kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp để hỗ trợ các đối tượng đang thực sự cần giúp đỡ.

hộ cận nghèo người lao động hoàn cảnh đặc biệt khắc phục hậu quả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo