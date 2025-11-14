Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Sáng 14-11, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn (LĐLĐ TP HCM) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Phường Kim Trà, TP Huế tổ chức chương trình cứu trợ đồng bào bị bão lũ, chăm lo, tặng quà và tiền mặt cho 276 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn phường Kim Trà.
Quà gồm lương thực, thực phẩm, nước khoáng, bánh kẹo, thuốc và tiền mặt (trị giá 600.000 đồng/phần). Chương trình có sự đồng hành của Công ty CP Phú Trường Quốc tế, Công ty TNHH MTV Phú Trường Phát, CLB Di sản Áo dài Việt Nam – TP HCM và Nhà thuốc số 10 (phường Chợ Quán, TP HCM).
Người lao động bị ảnh hưởng bão lũ tại TP Huế vui mừng khi được động viên, hỗ trợ
