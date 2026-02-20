HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tham tán kể chuyện đưa hàng Việt ra thế giới

Thùy Linh

(NLĐO) - Các tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài làm "nhịp cầu" kết nối, hỗ trợ đưa hàng hóa Việt hẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Tại Hội chợ Mùa Xuân trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Tham tán Thương mại Lê Phú Cường, Thương vụ Việt Nam tại Philippines, cho biết đã kết nối đưa đoàn doanh nghiệp Philippines sang tham quan, khảo sát cơ hội hợp tác. Theo ông, đây là hoạt động xúc tiến thương mại thực chất, đi thẳng vào nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác cụ thể của doanh nghiệp hai bên.

Tham tán thương mại Việt Nam kết nối doanh nghiệp đưa hàng Việt ra thế giới năm 2026 - Ảnh 1.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thực phẩm World Food India 2025.

Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời có nhiều dư địa cho các mặt hàng nông nghiệp như: ngũ cốc, thủy sản, chế phẩm ăn được, chè, cà phê… Tham gia đoàn sang Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Philippines đã trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm. Ông Mandel V. Panizares, đại diện Green Agricultural Products Trading, bày tỏ mong muốn hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, đặc biệt là hạt điều, cacao và cà phê.

Hàng Việt khẳng định vị thế trong thương mại toàn cầu với sự hỗ trợ của Tham tán thương mại Việt Nam

Không chỉ tại khu vực ASEAN, tại châu Âu, hoạt động xúc tiến thương mại đầu năm cũng diễn ra sôi động. Ngày 10-2, Thương vụ Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức "Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam" tại hệ thống đại siêu thị Carrefour.

Ngay từ sáng sớm, Trung tâm thương mại Collégien đã trở nên náo nhiệt khác thường. Tiếng trống hội múa lân vang lên giữa không gian mua sắm vốn trầm lắng, báo hiệu mùa Xuân mới. Khu vực trung tâm đại siêu thị được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ câu đối, bao lì xì và sắc vàng hoa mai, hoa đào, tạo nên không gian đậm chất Á Đông giữa lòng châu Âu.

Tham tán thương mại Việt Nam kết nối doanh nghiệp đưa hàng Việt ra thế giới năm 2026 - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt băng khai mạc "Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam" tại hệ thống đại siêu thị Carrefour, Pháp. Ảnh: Anh Sơn

Không chỉ cộng đồng người Việt xa quê xúc động tìm về sắm sửa bánh chưng, giò lụa cho mâm cỗ Tết, mà đông đảo người dân Pháp cũng hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa như hái lộc đầu xuân, thưởng thức phở Việt nóng hổi ngay tại quầy. Hình ảnh khách hàng Pháp cầm trên tay sản phẩm Việt, chăm chú nghe giới thiệu cách chế biến là minh chứng sinh động cho sức hút của "quyền lực mềm" văn hóa Việt Nam.

Từ những viên gạch đầu tiên năm 2021 đến nay, hàng Việt đã hiện diện tại 4 hệ thống đại siêu thị lớn nhất nước Pháp. Thành quả này là kết quả của chiến lược "kiềng ba chân": sự liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam (dưới sự hỗ trợ trực tiếp của Thương vụ), nhà nhập khẩu - phân phối uy tín tại địa bàn (như T&T Foods, ACEM…) và các tập đoàn bán lẻ hàng đầu như Carrefour.

Tại Đức, Thương vụ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) và hệ thống bán buôn Selgros tổ chức "Ngày hàng Việt Nam" tại Selgros Berlin Lichtenberg. Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao việc sự kiện diễn ra sát Tết cổ truyền – thời điểm ý nghĩa để quảng bá nông sản và lan tỏa văn hóa Việt.

Theo bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, xuất khẩu rau quả sang Đức đạt trên 60,17 triệu USD, tăng gần 40% so với năm 2024. Tuy nhiên, con số này vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Đức. Người tiêu dùng Đức đã quen với cà phê, thủy sản, chè, gia vị Việt Nam, nhưng nhiều loại trái cây tươi vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Thương vụ kỳ vọng thông qua các sự kiện quảng bá, các hiệp hội và doanh nghiệp thu mua Đức sẽ biết đến nhiều hơn các sản phẩm nông sản Việt.

Ở thị trường Mỹ, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho rằng hệ thống thương vụ đã trở thành một trụ cột quan trọng thúc đẩy thương mại song phương. Từ mức kim ngạch 450 triệu USD năm 1995, đến năm 2024, thương mại hai chiều đã vượt 130 tỉ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ.

Theo ông Hưng, trong bối cảnh thị trường Mỹ rộng lớn và đa trung tâm, hệ thống thương vụ không chỉ thực hiện xúc tiến thương mại mà còn trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, xử lý rào cản, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh: "Chúng tôi - những "người lính nơi tiền tuyến" cam kết luôn đi sâu, đi sát thị trường, sẵn sàng đồng hành để đưa doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đi ra thế giới, mà còn đứng vững và tỏa sáng trong kỷ nguyên mới".

Nhờ thế "chân kiềng" vững chắc này, hàng Việt không còn ra thế giới theo cách tự phát hay đơn độc, mà bước đi trong một hệ sinh thái bài bản, chuẩn hóa, để mỗi sản phẩm trở thành một "sứ giả văn hóa", góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của thương hiệu quốc gia Việt Nam.

