Than KSVN nuôi hy vọng giành Á quân bóng đá nữ, tạo áp lực lớn lên Hà Nội

Trước Phong Phú Hà Nam, Than KSVN nhập cuộc với mục tiêu giành 3 điểm để chen chân vào top 3. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam quyết rời giải mà không để thua trận nên thi đấu phòng ngự tập trung khiến Than KSVN gặp nhiều khó khăn.

Đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải tỏ ra khá bế tắc trong các pha hãm thành trong phần lớn thời gian. Phải đến phút 61, từ tình huống đá phạt góc, Trúc Hương mới đánh đầu ghi bàn thắng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Than KSVN giành chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam

Ở trận đấu sớm hơn trong ngày, Thái Nguyên T&T với hy vọng vào vị trí thứ ba nên nhập cuộc rất quyết tâm trước TP HCM 2. Trước lối đá phòng thủ của đối phương, các học trò của HLV Văn Thị Thanh chơi khá bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Thậm chí, Thái Nguyên T&T còn suýt bị thủng lưới khi ở phút 79. Từ một pha bứt tốc mạnh mẽ để đối diện với thủ môn Kim Thanh, Ngọc Diệp dứt điểm đưa bóng đi về phía cầu môn của Thái Nguyên T&T nhưng một hậu vệ kịp lùi về phá bóng.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì ở phút 85, Đỗ Thị Thúy Nga đánh đầu từ tình huống đá phạt góc mang về bàn duy nhất cho Thái Nguyên T&T. Đến phút 89, Bích Thùy volley đẹp mắt sau pha bóng thủ môn của TP HCM 2đẩy bóng ra, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Dù vậy, thắng lợi này không giúp cho Thái Nguyên T&T (17 điểm) có vị trí thứ ba chung cuộc khi Than KSVN vượt qua Phong Phú Hà Nam để có 19 điểm.

Trên bảng xếp hạng, Than KSVN đã chắc chắn có mặt trong tốp 3 với 19 điểm. Họ còn có hy vọng cán đích ở vị trí thứ hai nếu như Hà Nội (18 điểm) thua TP HCM 1 (20 điểm) trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP HCM 1 sẽ diễn ra vào chiều mai (13-10). Đây được xem là trận chung kết của giải khi đội thắng sẽ giành chức vô địch.



