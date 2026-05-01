Đời sống

Tháng 5, con giáp nào sẽ đổi vận, con giáp nào cần cẩn trọng?

Huệ Bình tổng hợp (theo China Times)

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp trong tháng 5-2026 cho thấy tuổi Sửu hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu, tuổi Thân đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tuy nhiên, theo tờ China Times, hai con giáp Dần và Ngọ lại cần thận trọng trước những biến động về tài chính.

Tuổi Tý

Trong tháng 5, vận trình nhân duyên của tuổi Tý khởi sắc. Chính vì vậy, đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để triển khai các kế hoạch hợp tác, làm ăn nhóm.

Về tài chính, thu nhập từ công việc chính rất ổn định.

Tuổi Sửu

Có thể nói tháng 5 là "sân chơi" của tuổi Sửu. Vận quý nhân tốt, giúp mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Tại nơi làm việc, tài năng của con giáp này được ghi nhận, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc thưởng nóng.

Tuổi Dần

Ngược lại với sự may mắn của tuổi Sửu, người tuổi Dần cần đặc biệt lưu tâm đến các mối quan hệ xã giao. Con giáp này dễ vướng vào thị phi, tranh cãi không đáng có.

Về mặt tài chính, hãy tỉnh táo trước các lời mời đầu tư rủi ro để tránh mất tiền oan.

Tháng 5, con giáp nào sẽ đổi vận, con giáp nào cần cẩn trọng? - Ảnh 1.

Tuổi Mão có vận trình tổng thể đôi chút thăng trầm. Tuy nhiên, tháng 5 sẽ mang cho con giáp bước ngoặt lớn, tạo điều kiện thuận lợi để khai phá những hướng đi mới. Ảnh: Shutterstock

Tuổi Mão

Dù vận trình có đôi chút thăng trầm, song tuổi Mão sẽ có bước ngoặt bất ngờ. Thay vì ngồi yên một chỗ, con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội đi công tác hoặc thay đổi môi trường làm việc. Chính sự dịch chuyển này sẽ khai phá ra những không gian phát triển mới đầy tiềm năng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ đón nhận một tháng tràn đầy cảm hứng và ý tưởng mới lạ. Về tình cảm, đây là tháng may mắn cho những người độc thân, dễ dàng gặp được ý trung nhân.

Tuổi Tỵ

Vận thế của tuổi Tỵ trong tháng 5 khá vững vàng. Dù không có quá nhiều sự bùng nổ bất ngờ, nhưng đổi lại, mỗi bước đi đều rất chắc chắn và nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Chỉ cần duy trì nhịp độ hiện tại, con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương

Tuổi Ngọ

Tháng này, tuổi Ngọ gặp đôi chút trở ngại trong công việc. Về tài chính, tuyệt đối không nên đứng ra bảo lãnh hoặc cho vay mượn tùy tiện để giữ an toàn cho túi tiền của mình.

Tuổi Mùi

Nhờ sự dìu dắt của những bậc tiền bối, tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vững chắc. Đặc biệt là vận may tài lộc từ phương xa. Hãy chăm chỉ ra ngoài giao lưu để mở rộng mạng lưới quan hệ, đó chính là chìa khóa mở ra kho báu cho con giáp này.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sở hữu vận trình suôn sẻ nhất nhì trong tháng 5. Bởi lẽ, đi đến đâu con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ, cơ hội tự tìm đến cửa mà không cần quá vất vả tranh giành. Chuyện tình cảm cũng vô cùng êm đẹp, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và gắn bó sâu đậm hơn.

Tuổi Dậu

Tháng 5 giúp tuổi Dậu nâng cao sự tự tin và sức quyến rũ. Nhờ vào đó, con giáp dễ dàng chiếm được lòng tin và sự ủng hộ từ đồng nghiệp cũng như đối tác.

Với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để đẩy mạnh các hoạt động nhóm, cùng nhau tạo nên những kỳ tích về doanh số.

Tuổi Tuất

Thu nhập từ công việc chính của tuổi Tuất rất khả quan, tương xứng với công sức bỏ ra. Bên cạnh đó, đời sống tình cảm cũng chuyển biến tích cực. Không khí gia đình hòa hợp, ấm áp giúp con giáp này có thêm động lực để phấn đấu trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ trải qua một tháng khá bận rộn với nhiều tình huống phát sinh đột ngột. Dù vậy, trong cái rủi có cái may, những chuyến đi xa hoặc mở rộng kinh doanh ở thị trường mới lại ẩn chứa những cơ hội bứt phá bất ngờ nếu con giáp này giữ được sự bình tĩnh.

Bốn con giáp cần chú ý để vượt qua "khủng hoảng" nơi công sở

(NLĐO) – 4 con giáp Thìn, Ngọ, Thân, Dần cần chấn chỉnh thái độ làm việc, tránh đối phó hay quá ích kỷ để không bị cấp trên ghét bỏ, kìm hãm sự nghiệp.

Top 4 con giáp bước vào giai đoạn vàng

(NLĐO) – Tử vi tuần tới cho thấy tuổi Thân được đánh giá là con giáp có vận tài lộc mạnh mẽ và bùng nổ nhất.

Dự báo 12 cung hoàng đạo tuần lễ cuối tháng 4

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu có thể nhận được những món quà tài chính bất ngờ.

