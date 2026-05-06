Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Arsenal giành quyền vào chung kết Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid tại sân Emirates. Kết quả này giúp "Pháo thủ" đi tiếp với tổng tỉ số 2-1, lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở trận đấu cuối cùng của sân chơi danh giá nhất châu Âu, đúng 20 năm sau khi góp mặt ở trận chung kết năm 2006.



Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhanh chóng áp đặt thế trận. Arsenal kiểm soát bóng vượt trội, liên tục đẩy Atletico Madrid vào thế phòng ngự. Tuy nhiên, cơ hội đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về đội khách khi Julian Alvarez dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Đội bóng của HLV Diego Simeone trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, không tạo nhiều cơ hội trận này nhưng pha lên bóng nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Giuliano Simeone suýt có cơ hội mở tỉ số nhưng cú dứt điểm của anh bị Declan Rice kịp thời cản phá.

Sau khoảng thời gian đầu giằng co, Arsenal dần chiếm ưu thế rõ rệt. Sự năng nổ của Leandro Trossard và khả năng hỗ trợ tấn công của Eberechi Eze giúp đội chủ nhà tạo sức ép liên tục.

Bước ngoặt đến ở phút 45 khi thủ môn Jan Oblak không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm của Trossard, tạo điều kiện để Bukayo Saka đá bồi trong tư thế trống trải, mở tỉ số trận đấu.

Đây là lần thứ 14 trong 14 trận đấu liên tiếp tại Champions League, Saka ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội, tham gia vào các tình huống ghi bàn của "Pháo thủ".

Thủ quân Arsenal ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng, mang đến tín hiệu tích cực dành cho tuyển Anh khi World Cup 2026 đã cận kề.

Bị dẫn trước, Atletico Madrid buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Antoine Griezmann và đồng đội gia tăng sức ép, nhưng hàng thủ Arsenal thi đấu tập trung.

Một sai lầm của William Saliba suýt khiến đội chủ nhà trả giá, song đối tác của anh là Gabriel Magalhães đã kịp thời cứu thua.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng Viktor Gyokeres dứt điểm thiếu chính xác. Phía Atletico, Alexander Sorloth bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi đối mặt thủ môn David Raya.

Không thể tìm được bàn gỡ, Atletico đành chấp nhận thất bại tại London, dừng bước tại Champions League trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm



Trọng tài Daniel Siebert thổi còi kết thúc trận đấu trong sự vỡ òa cảm xúc của các khán giả Arsenal. Đây là trận giữ sạch lưới thứ 9 của đội bóng thành London tại Champions League mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại ấn tượng từ đầu mùa giải.

Arsenal sẽ chạm trán Paris Saint-Germain hoặc Bayern Munich trong trận chung kết, với cơ hội làm nên lịch sử tại đấu trường châu Âu.