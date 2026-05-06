Thể thao

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Atletico Madrid ở bán kết lượt về, giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỉ số 2-1.

Arsenal giành quyền vào chung kết Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid tại sân Emirates. Kết quả này giúp "Pháo thủ" đi tiếp với tổng tỉ số 2-1, lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở trận đấu cuối cùng của sân chơi danh giá nhất châu Âu, đúng 20 năm sau khi góp mặt ở trận chung kết năm 2006.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 1.

Cả Arsenal lẫn Atletico Madrid nhập cuộc rất thận trọng

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhanh chóng áp đặt thế trận. Arsenal kiểm soát bóng vượt trội, liên tục đẩy Atletico Madrid vào thế phòng ngự. Tuy nhiên, cơ hội đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về đội khách khi Julian Alvarez dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 2.

Pha dứt điểm của Giuloiano Simeone bị cản phá

Đội bóng của HLV Diego Simeone trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, không tạo nhiều cơ hội trận này nhưng pha lên bóng nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Giuliano Simeone suýt có cơ hội mở tỉ số nhưng cú dứt điểm của anh bị Declan Rice kịp thời cản phá.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 3.

Bukayo Saka đá bồi sau pha bắt bóng không dính của thủ thành Jan Oblak

Sau khoảng thời gian đầu giằng co, Arsenal dần chiếm ưu thế rõ rệt. Sự năng nổ của Leandro Trossard và khả năng hỗ trợ tấn công của Eberechi Eze giúp đội chủ nhà tạo sức ép liên tục. 

Bước ngoặt đến ở phút 45 khi thủ môn Jan Oblak không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm của Trossard, tạo điều kiện để Bukayo Saka đá bồi trong tư thế trống trải, mở tỉ số trận đấu.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 4.

Điểm nhấn của trận bán kết lượt về ở Emirates

Đây là lần thứ 14 trong 14 trận đấu liên tiếp tại Champions League, Saka ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội, tham gia vào các tình huống ghi bàn của "Pháo thủ". 

Thủ quân Arsenal ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng, mang đến tín hiệu tích cực dành cho tuyển Anh khi World Cup 2026 đã cận kề.

TIN LIÊN QUAN

Bị dẫn trước, Atletico Madrid buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Antoine Griezmann và đồng đội gia tăng sức ép, nhưng hàng thủ Arsenal thi đấu tập trung. 

Một sai lầm của William Saliba suýt khiến đội chủ nhà trả giá, song đối tác của anh là Gabriel Magalhães đã kịp thời cứu thua.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 5.

Antoine Griezmann đóng vai trò quan trọng nhưng không kéo nổi đoàn tàu Atletico

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng Viktor Gyokeres dứt điểm thiếu chính xác. Phía Atletico, Alexander Sorloth bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi đối mặt thủ môn David Raya.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 6.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Dyokeres

Không thể tìm được bàn gỡ, Atletico đành chấp nhận thất bại tại London, dừng bước tại Champions League trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 7.

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Trọng tài Daniel Siebert thổi còi kết thúc trận đấu trong sự vỡ òa cảm xúc của các khán giả Arsenal. Đây là trận giữ sạch lưới thứ 9 của đội bóng thành London tại Champions League mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại ấn tượng từ đầu mùa giải.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh 8.

Mikel Arteta cùng Arsenal làm nên những điều kỳ diệu

Arsenal sẽ chạm trán Paris Saint-Germain hoặc Bayern Munich trong trận chung kết, với cơ hội làm nên lịch sử tại đấu trường châu Âu.

Bukayo Saka bùng nổ trận derby, Arsenal đè bẹp Fulham ở London

Bukayo Saka bùng nổ trận derby, Arsenal đè bẹp Fulham ở London

(NLĐO) – Bukayo Saka ghi bàn và kiến tạo giúp Arsenal thắng dễ Fulham 3-0, nới rộng cách biệt lên 6 điểm với Man City ở cuộc đua ngôi đầu Premier League.

VAR gây tranh cãi, Arsenal bị xử ép trắng trợn trước Atletico Madrid

(NLĐO) – Nhiều cựu trọng tài và cựu danh thủ cho rằng Arsenal "bị cướp" chiến thắng khi để Atlético Madrid cầm hòa bằng những quyết định gây tranh cãi từ tổ VAR

Arsenal cầm hòa Atletico Madrid, rộng cửa vào chung kết Champions League

(NLĐO) – Tuy để chủ nhà Atletico Madrid cầm hòa 1-1 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 30-4, Arsenal vẫn nắm lợi thế đáng kể trước màn tái đấu lượt về

Arsenal chung kết Champions League bán kết lượt về Champions League Bukayo Saka Arsenal 1-0 (2-1) Atletico Madrid
