Lao động

Tháng Công nhân 2026: Nhiều chương trình hay, phúc lợi mới cho đoàn viên, lao động

Thanh Nga - Cao Hường

(NLĐO)- Tại nhiều địa phương, Tháng Công nhân đã chính thức khởi động với chuỗi hoạt động mang lại niềm vui cho đoàn viên, người lao động

Sáng 24-4, Công đoàn phường Bình Trưng, TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và triển khai Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề: "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Công đoàn phường Bình Trưng đã khởi động Tháng Công nhân năm 2026 vào sáng 24-4

Người lao động làm trung tâm

Tại chương trình, bà Lâm Phi Oanh – Chủ tịch Công đoàn phường đã phát động phong trào thi đua Tháng Công nhân với các hoạt động thiết thực.

Bà Lâm Phi Oanh – Chủ tịch Công đoàn phường phát động phong trào thi đua Tháng Công nhân

Theo đó, Công đoàn phường sẽ tổ chức hội thao tạo sân chơi cho người lao động và gắn kết các Công đoàn cơ sở; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 10 -15 trường hợp khó khăn; thực hiện 1 công trình "Mái ấm Công đoàn". Đồng thời phát động phong trào thi đua, mỗi Công đoàn cơ sở xây dựng công trình "Công sở xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" hay "Góc Cafe lãnh đạo" và triển khai Tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động.

Đối với các Công đoàn cơ sở phải chủ động phối kết hợp với người sử dụng lao động tổ chức Chương trình "Đối thoại tháng 5"; triển khai các hoạt động chăm lo như chương trình "Kỳ nghỉ dưỡng Công đoàn hàng năm"; chăm sóc sức khỏe; cải thiện chất lượng bữa ăn ca... Song song đó, vận động đoàn viên, lao động đề xuất sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp, góp phần nâng cao năng suất lao động; tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, người lao động

Tại chương trình có các gian hàng tư vấn, tuyển dụng hỗ trợ người lao động

Dịp này, đại biểu tham gia chương trình còn được tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ giới thiệu việc làm tại gian hàng tuyển dụng của nghiệp đoàn nghề giữ trẻ; được nghe trình bày chuyên đề: "Công nhân và Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới"; phổ biến các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm với bếp ăn tập thể, suất ăn sẵn nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động.

Cùng ngày, Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM cũng khai mạc Tháng Công nhân và Tháng hành động về "an toàn, vệ sinh lao động" năm 2026.

Chương trình khai mạc Tháng Công nhân tại phường Tân Tạo diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như: Khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, lao động; mua sắm tại các gian hàng "Phiên chợ 0 đồng – chia sẻ yêu thương"; Tư vấn BHXH, BHYT hộ gia đình; tư vấn hỗ trợ vay vốn; Hớt tóc miễn phí và tuyên truyền về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cho đoàn viên, lao động; ký kết phối hợp thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi, hỗ trợ vốn vay, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, lao động.

Công đoàn phường Tân Tạo khai mạc Tháng Công nhân (Cao Hường)

Dịp này, Công đoàn phường cũng đã trao quyết định thành lập cho 5 Công đoàn cơ sở với 312 đoàn viên mới; trao vốn vay từ Quỹ tài chính vi mô CEP cho 14 đoàn viên, lao động với số tiền 470 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 50 phần quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hợp lực chăm lo

Công đoàn các phường Tân Bình, Tân Hóa, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, TPHCM cũng đã phối hợp phát động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 vào sáng 24-4.

Công đoàn các phường Tân Bình, Tân Hóa, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, TPHCM đã phối hợp phát động hưởng ứng Tháng Công nhân sáng 24-4

Theo kế hoạch, trong Tháng Công nhân, Công đoàn các phường sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao; hội thi nghề Bàn tay vàng "Kế toán giỏi"; tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động…

Tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên truyền về Luật an toàn, vệ sinh lao động đến cán bộ Công đoàn, đoàn viên, lao động, đồng thời tổ chức giải đấu bóng đá mini nam, thu hút 16 đội từ các phường đăng ký tham gia.

Nhiều hoạt động nhân văn trong Tháng Công nhân ở Cần Thơ

(NLĐO) - Tháng Công nhân tại Cần Thơ được kỳ vọng tạo động lực đổi mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và gắn kết giữa Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số

(NLĐO)- Ngày 23-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo "Công đoàn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số".

Gia Lai phát động Tháng Công nhân và tôn vinh lao động tiêu biểu

(NLĐO) - Gia Lai phát động Tháng Công nhân 2026 với nhiều hoạt động chăm lo, tôn vinh người lao động và thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng suất.

