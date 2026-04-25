Soi tỉ số trận Arsenal - Newcastle: Bùng nổ ở sân Emirates

Kai Havertz (Arsenal) và William Osula (Newcastle)

Arsenal sẽ tiếp đón Newcastle United tại Emirates trong một trận đấu được mong chờ, khi mà đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch phải thắng bằng mọi giá. Do Newcastle đang sa sút phong độ và cũng chẳng còn động lực ganh đua nên không khó để dự báo một chiến thắng cho Arsenal. Nhưng vấn đề là họ sẽ thắng với tỉ số nào?

Trận thua đối thủ cạnh tranh Manchester City 1-2 đã khiến Arsenal đánh mất ngôi đầu bảng khi đội quân của Pep Guardiola thắng trận kế tiếp gặp Burnley 1-0. Bây giờ, Manchester City và Arsenal cùng có 70 điểm sau 33 trận, có cùng hiệu số +37 nhưng Pháo thủ đành chịu đứng nhì bảng vì kém đối thủ 1 bàn thắng. Cuộc đua về đích giờ rất khốc liệt khi 2 đội sẽ so kè nhau vể hiệu số và cả số bàn thắng.

Đội bóng của Mikel Arteta vẫn duy trì sự tập trung và với phong độ tốt, Arsenal sẽ tiếp tục cống hiến những trận cầu sôi nổi với màn trình diễn nhìn chung vẫn mạnh mẽ (1.40 điểm/trận, 1.72 bàn thắng kỳ vọng). Đội hình ra sân có thể sẽ rất thú vị, Martin Odegaard đã trở lại thi đấu trong trận gặp Man City, trong khi Mikel Merino đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật mắt cá chân.

Leandro Trossard và Viktor Gyokeres đang cạnh tranh suất đá chính, trong khi Riccardo Calafiori và Jurrien Timber dự kiến sẽ tiếp tục vắng mặt cùng với Bukayo Saka. Về phòng ngự, Arsenal chơi chắc chắn, chỉ để thủng lưới trung bình 1.00 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới trong 40% số trận đấu.

Trong khi đó, Newcastle đang gặp khó khăn nghiêm trọng (1.00 điểm/trận) và bước vào trận đấu này với chuỗi ba trận thua liên tiếp sau thất bại 2-1 trước Bournemouth. Các trận đấu của họ khá hỗn loạn, trung bình có 3.80 bàn thắng, với tỷ lệ cả hai đội ghi bàn (BTTS) lên tới 90% và để thủng lưới trung bình 2.30 bàn mỗi trận. Tình hình càng thêm tồi tệ khi chấn thương của Valentino Livramento đang bị nghi ngờ về khả năng ra sân.

Eddy Howe hy vọng sẽ chào đón sự trở lại của Anthony Gordon tại Emirates, mặc dù Fabian Schar sẽ vắng mặt do chấn thương, trong khi Joelinton sẽ phải thụ án treo giò trận thứ hai.

Xét về lịch sử, Arsenal chiếm ưu thế trong các trận đối đầu này (27 chiến thắng trong 38 trận), và với việc Newcastle thường xuyên thủng lưới, đội chủ nhà đang ở vị thế tốt để tận dụng lợi thế.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả hòa, tất cả những người còn lại đều nghiêng phần thắng cho chủ nhà Arsenal. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng dự đoán chiến thắng 2-0 cho Arsenal, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều chọn tỉ số sít sao 1-0.

Dự đoán: Arsenal - Newcastle 3-1 (diễn ra lúc 23 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày 25-4)

Đối đầu trực tiếp

Arsenal thắng 2-1 ở trận lượt đi hồi cuối tháng 9. Bàn thắng gỡ hòa ở phút 84 của Merino đã mở đường cho Gabriel Magalhaes ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ tại St. James' Park.

Các Pháo thủ đã thua 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhiều hơn cả 52 trận trước đó cộng lại.

Newcastle đã thua 8 trong 11 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 3), không đội nào thua nhiều hơn kể từ khi chuỗi trận này bắt đầu vào cuối tháng Giêng.

28-9-2025 Newcastle Arsenal 1-2 18-5-2025 Arsenal Newcastle 1-0 02-11-2024 Newcastle Arsenal 1-0 24-2-2024 Arsenal Newcastle 4-1 04-11-2023 Newcastle Arsenal 1-0 07-5-2023 Newcastle Arsenal 0-2 03-1-2023 Arsenal Newcastle 0-0 16-5-2022 Newcastle Arsenal 2-0 27-11-2021 Arsenal Newcastle 2-0 02-5-2021 Newcastle Arsenal 0-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 25/4 23:30 [1] Arsenal vs Newcastle [14] 2.025 0 : 1 1/4 1.80 1.95 3 1.90

Tỉ lệ trận đấu ban đầu giống hệt Liverpool - Crystal Palace, tức là tạo ra một mức chấp rất cao trước một đối thủ hết sức khó chơi. Ở đây, Arsenal chấp Newcastle đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 8 là một tỉ lệ ảo, bởi 4 trong 5 lần gặp gần đây giữa họ khoảng cách chỉ là 1 bàn cách biệt. Tuy nhiên, nếu trận Liverpool - Palace đã sớm chuyển thành 1 trái thì ở trận này, tỉ lệ 1 trái 1 trái rưỡi vẫn giữ nguyên đến trưa nay, dù giá có biến động thành Liverpool ăn đủ và thua 92.

Các hãng tiết lộ là số tiền đặt vào cửa Arsenal đã tăng lên nhiều lần và hiện chiếm đến 62% trên tổng số. Nếu mọi người đều đặt vào cửa trên thì… chọn cửa dưới có lẽ sẽ an toàn hơn. Đúng là Newcastle không còn động lực, nhưng liệu Arsenal có bị xao lãng bởi trận Champions League diễn ra vào đêm 30-4 tới hay không.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 1-0 ăn 7.9, còn 2-1 ăn 8, 3-0 ăn 10, còn 3-1 ăn 11.Kết quả hòa thu hút sự quan tâm nhiều nhất là mệnh giá đặt 1 ăn 9.2, trong lúc 0-0 ăn 16, còn 2-2 ăn 19. Newcastle không có nhiều hy vọng thắng khi tỉ số 0-1 ăn đến 20, còn 1-2 ăn 22.



