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Thể thao

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé vàng vòng 1/8

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) – Cú sút xa đầy quyết đoán của Stephen Eustaquio phút 90+2 mang về chiến thắng quý như vàng cùng tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 cho đồng chủ nhà Canada.

Lịch sử liên tiếp được viết thêm những chương mới khi Canada và Nam Phi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở giai đoạn knock-out 32 đội của một kỳ World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc đội chiến thắng ở cuộc chiến trên sân Los Angeles (Mỹ) rạng sáng 29-6 sẽ lại có thêm một kỳ tích nữa, bên cạnh việc chính thức góp mặt tại vòng 1/8.

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé đầu vòng 1/8 - Ảnh 1.

Canada và Nam Phi tranh chấp quyết liệt tại Los Angeles

Canada nhập cuộc chủ động hơn với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng các cơ hội được họ tạo ra đều liên tiếp bị thủ thành Ronwen Williams phía Nam Phi từ chối. Derek Cornelius, Tanitoluwa Oluwaseyi và Tajon Buchanan đều có những cơ hội ngon ăn, song không thể đánh bại "người gác đền" của Nam Phi.

Khoảnh khắc bùng nổ của đồng chủ nhà Canada ở phút bù giờ

Ở phần sân ngược lại, Nam Phi cũng tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Teboho Mokoena thử tài thủ thành Maxime Crepeau bằng cú sút xa ngay phút thứ 6, còn Oswin Appollis nhiều lần khiến hàng thủ Canada chao đảo. Appollis còn có cơ hội tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở cuối trận nhưng Crepeau đã bay người cứu thua xuất sắc.

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé đầu vòng 1/8 - Ảnh 2.

Các thủ môn có ngày làm việc vất vả nhưng thực sự tỏa sáng

Trong thế trận giằng co, Canada quyết định gia tăng sức ép ở hiệp 2 khi HLV Jesse Marsch liên tiếp tung Jacob Shaffelburg, Promise David và Alphonso Davies vào sân nhằm củng cố hàng công.

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Jonathan David bỏ lỡ cơ hội đối mặt ở phút 78 khi thủ thành Ronwen Williams phản xạ cực kỳ xuất sắc.

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé đầu vòng 1/8 - Ảnh 3.

Jonathan David (19) là cầu thủ thứ 1.000 trong lịch sử xuất hiện trên sân cỏ World Cup

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa thì đúng phút 90+2, Canada được hưởng lợi từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Sau khi hàng thủ Nam Phi phá bóng không dứt khoát, Stephen Eustaquio nhanh chân tung cú sút chìm từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc dưới bên trái khung thành, đánh bại Ronwen Williams để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé đầu vòng 1/8 - Ảnh 4.

Stephen Eustaquio (7) bắn hạ thủ môn Ronwen Williams bằng cú sút hiểm hóc

Những phút bù giờ còn lại, Nam Phi dồn toàn lực tấn công với các quả tạt liên tiếp của Oswin Appollis và Thalente Mbatha, nhưng hàng phòng ngự Canada đứng vững trước khi trọng tài Joao Pinheiro nổi hồi còi mãn cuộc.

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé đầu vòng 1/8 - Ảnh 5.

Canada viết tiếp trang sử mới cho bóng đá nước này

Thắng nghẹt thở Nam Phi phút bù giờ, Canada giật tấm vé đầu vòng 1/8 - Ảnh 6.

Canada có tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8

Chiến thắng tối thiểu 1-0 phản ánh đúng thế trận khi Canada tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn (11 cú dứt điểm so với 5 của Nam Phi, 6 lần sút trúng đích so với 1). Tuy nhiên, nếu không có màn trình diễn xuất sắc của hai thủ môn Ronwen Williams và Maxime Crepeau, tỉ số có thể đã đậm hơn. Chung cuộc, Canada giành trọn 3 điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Stephen Eustaquio, lọt tiếp vào vòng 1/8 chờ đối đầu cùng đội thắng của cặp Hà Lan – Morocco.

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World Cup 2026 Canada Nam Phi Jonathan David Stephen Eustaquio
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