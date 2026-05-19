Thanh Hóa chuyển giao hơn 300 tài sản công dôi dư cho 72 xã, phường quản lý

Ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ hoang sau sáp nhập cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý.

Tại Thanh Hóa còn rất nhiều tài sản công bỏ hoang sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành. Trong ảnh là công sở xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung cũ đang bị bỏ không

Theo quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà, đất gồm: Đất làm việc, trụ sở UBND xã cũ, trường học, trung tâm, trụ sở của các sở, ngành và các trung tâm văn hóa dôi dư sau khi sáp nhập, cho 72 xã, phường quản lý, xử lý.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính, các đơn vị có tài sản chuyển giao, các đơn vị tiếp nhận tài sản chuyển giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác thông tin, số liệu tài sản, nội dung báo cáo, thẩm định.

Yêu cầu các đơn vị tiếp nhận tài sản chuyển giao tổ chức quản lý, lập kế hoạch khai thác tài sản đúng quy định, chi trả các chi phí có liên quan đến việc chuyển giao, tiếp nhận tài sản (nếu có); tham mưu hoặc đề nghị cơ quan có trách nhiệm tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tài sản theo quy định tại khoản 7, điều 37, Nghị định 186/2025/NĐ-CP, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Được biết, sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, tỉnh Thanh Hóa dôi dư gần 500 trụ sở, nhà đất công. Tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án sắp xếp, chuyển giao nhiều tài sản công dôi dư để tránh lãnh phí, tuy nhiên theo ghi nhận, vẫn còn rất nhiều tài sản công đang bỏ không, gây lãng phí.