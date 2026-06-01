Thanh Hóa: Hơn 1.000 nhiệm vụ được giao cho cấp xã khi chính quyền 2 cấp vận hành

Sáng 1-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã về dự.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1-7-2025) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước và đời sống nhân dân.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp 547 xã, phường, thị trấn thành 166 đơn vị hành chính cấp xã, tạo ra bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy và phương thức quản lý.

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cho biết bình quân mỗi xã, phường có 61,6 công chức và 5,5 viên chức. Công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh với hơn 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện, góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Thanh Hóa cũng hoàn thành rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù, giúp giảm 60% chi phí và rút ngắn 62% thời gian giải quyết. Cơ chế "làn xanh" được áp dụng đối với 44 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, việc làm.

Đáng chú ý, các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận hơn 900.000 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%. Cùng với đó, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin.

Các xã, phường từng bước thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Theo các đại biểu, Thanh Hóa là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ 2 cả nước. Quy mô nhiều xã còn nhỏ, nguồn lực phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, bố trí đội ngũ cán bộ chất lượng cao.

Sau khi không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ được chuyển giao trực tiếp cho cấp xã. Theo thống kê, mỗi xã đang đảm nhận khoảng 254 nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm ở các lĩnh vực chuyên sâu như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế còn thiếu.

Một số địa phương gặp khó khăn trong bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, thích ứng với phương thức quản lý mới; tình trạng vừa thừa vừa thiếu trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau sắp xếp cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Thanh Hóa trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, Thanh Hóa cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Theo ông, trách nhiệm của một số sở, ngành, địa phương trong nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa thật sự kịp thời; công tác tham mưu phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chậm và thiếu đồng bộ; một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới, còn biểu hiện trông chờ, né tránh trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả.

Từ đó, ông yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

"Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều khó khăn và thách thức cần vượt qua. Điều đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa trong giai đoạn mới"- Bí thư Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh.