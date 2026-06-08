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Thời sự Chính trị

Thanh Hóa tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

Thanh Tuấn

(NLĐO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa công bố, trao quyết định cho 4 cán bộ thuộc các sở, ngành cấp tỉnh

Sáng 8-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp trao Quyết định.

Thanh Hóa tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Phong (đứng giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cho 4 cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Duy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

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Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Mai Huy Hoàng, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc, thôi phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa), bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Khắc Thắng thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu giao nhiệm vụ

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng 4 cán bộ vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đồng thời, ông đề nghị những cán bộ nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đề nghị trong thời gian tới những cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cầu thị, không ngừng rèn luyện, tự nghiên cứu để trau dồi thêm kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới được giao. Cùng với đó, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trong quá trình công tác phải luôn đặt lợi ích của tỉnh, đặt lợi ích của cơ quan, đơn vị lên trên hết và trước hết.

Tuyệt đối chấp hành quy chế làm việc, chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và nhất là phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo. Nêu cao tinh thần sâu sát địa phương, cơ sở, từ đó lắng nghe, thấu hiểu và có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ quan, đơn vị. Có những giải pháp để đưa ngành, lĩnh vực, cơ quan có bước phát triển mới, ngang tầm với nhiệm vụ của các đồng chí được giao.

Thay mặt các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Tiến Duy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

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