Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định.

Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái (bên trái). Ảnh: Minh Hiếu

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Đức Thái là người kế nhiệm ông Nguyễn Doãn Anh, nhân sự đã được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày 6-4.

Trước đó, ngày 8-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho Thượng tướng Lê Đức Thái.

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh ngày 30-4-1967; quê quán phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân sự.

Thượng tướng Lê Đức Thái có hơn 25 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, từng kinh qua các chức vụ Phó Tham mưu trưởng; Tham mưu trưởng; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2017, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Năm 2020, ông là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tháng 8-2021 thăng quân hàm Trung tướng; tháng 11-2025, được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII; XIV.

Tin liên quan

Hưng Yên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Hưng Yên có tân Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO) - Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Ngô Chí Cường – Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong danh sách 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Thanh Hóa có Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy công tác cán bộ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bí thư tỉnh ủy thanh hóa Thượng tướng Lê Đức Thái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo