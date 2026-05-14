Thời sự

Thanh Hóa trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái vừa trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ cho 2 lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

Chiều 13-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 26, trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thanh Hóa trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái (giữa) trao các quyết định về công tác cán bộ cho 2 lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh (ngoài cùng bên trái), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Minh Hiếu

Tại hội nghị, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đã trao các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định chuẩn y ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Với việc bổ sung thêm đại tá Đinh Bạt Văn và ông Trịnh Huy Triều, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 hiện có 16 người gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh; ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; ông Mai Văn Hải, Bí thư xã Sao Vàng; đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Trịnh Huy Triều.

Tin liên quan

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

(NLĐO) - Các nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định đều đảm bảo yêu cầu về năng lực, phẩm chất đạo đức.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai

(NLĐO)-Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì trao quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

