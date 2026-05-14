Thanh Hóa trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chiều 13-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 26, trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái (giữa) trao các quyết định về công tác cán bộ cho 2 lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh (ngoài cùng bên trái), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Minh Hiếu

Tại hội nghị, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đã trao các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định chuẩn y ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.