Thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp

Thanh Nga

(NLĐO)- Việc thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động ổn định tại các KCX-KCN

Chiều 3-2, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, LĐLĐ TPHCM công bố quyết định thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN).

LĐLĐ TPHCM thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp - Ảnh 1.

LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ vào chiều 3-2

Tổ công tác có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn hoạt động của các Công đoàn cơ sở trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do... trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động và tranh chấp lao động; tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động.

LĐLĐ TPHCM thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quyết định thành lập; bố trí, chỉ định cán bộ Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN

Ngoài ra, Tổ công tác tham gia, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về pháp luật lao động; chủ động giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, đoàn viên và báo cáo kết quả về LĐLĐ TPHCM…

Tổ cũng theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện công tác tài chính Công đoàn gắn với việc thực hiện các phong trào, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Về cơ cấu tổ chức, Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN có số lượng định biên là 27 người, giai đoạn mới thành lập tạm thời bố trí 9 cán bộ, công chức từ các Tổ công tác quản lý địa bàn làm việc tại tổ. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Chuyên viên Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 được chỉ định làm tổ trưởng.

Trụ sở làm việc của tổ tại số 17 Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức, TPHCM. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-3.

LĐLĐ TPHCM thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp - Ảnh 3.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM -  thông tin việc thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn KCN-KCN theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM. Với các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp trong KCX-KCN, Khu công nghệ cao…

Do đó, tổ được cơ cấu đội ngũ cán bộ Công đoàn có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, đủ kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ.

LĐLĐ TPHCM thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quyết định bố trí, chỉ định cán bộ, công chức Tổ công tác quản lý địa bàn

Tại hội nghị, LĐLĐ TPHCM cũng thông báo phân công công tác Chủ tịch, các Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố; công bố các quyết định thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc cơ quan thường trực LĐLĐ Thành phố; quyết định bố trí, chỉ định cán bộ, công chức Tổ công tác quản lý địa bàn...

LĐLĐ TPHCM thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quyết định bố trí, chỉ định cán bộ, công chức Tổ công tác quản lý địa bàn

Tin liên quan

Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả

Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả

Các cấp Công đoàn TP HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm; hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động

Công đoàn TP HCM góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(NLĐO) - Từ các hoạt động thiết thực, Công đoàn TP HCM góp phần củng cố niềm tin của công nhân - lao động đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ

Công đoàn TP HCM cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Các đại biểu góp ý LĐLĐ TP HCM cần tìm ra mô hình hoạt động mới cho Công đoàn phường, xã để phát huy vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên

tổ công tác công đoàn cơ sở KCX-KCN Công đoàn LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo