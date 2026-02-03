Chiều 3-2, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, LĐLĐ TPHCM công bố quyết định thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN).

LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ vào chiều 3-2

Tổ công tác có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn hoạt động của các Công đoàn cơ sở trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do... trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động và tranh chấp lao động; tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quyết định thành lập; bố trí, chỉ định cán bộ Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN

Ngoài ra, Tổ công tác tham gia, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về pháp luật lao động; chủ động giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, đoàn viên và báo cáo kết quả về LĐLĐ TPHCM…

Tổ cũng theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện công tác tài chính Công đoàn gắn với việc thực hiện các phong trào, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Về cơ cấu tổ chức, Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN có số lượng định biên là 27 người, giai đoạn mới thành lập tạm thời bố trí 9 cán bộ, công chức từ các Tổ công tác quản lý địa bàn làm việc tại tổ. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Chuyên viên Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 được chỉ định làm tổ trưởng.

Trụ sở làm việc của tổ tại số 17 Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức, TPHCM. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-3.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - thông tin việc thành lập Tổ công tác quản lý Công đoàn KCN-KCN theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM. Với các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Tổ công tác quản lý Công đoàn KCX-KCN sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp trong KCX-KCN, Khu công nghệ cao…

Do đó, tổ được cơ cấu đội ngũ cán bộ Công đoàn có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, đủ kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quyết định bố trí, chỉ định cán bộ, công chức Tổ công tác quản lý địa bàn

Tại hội nghị, LĐLĐ TPHCM cũng thông báo phân công công tác Chủ tịch, các Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố; công bố các quyết định thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc cơ quan thường trực LĐLĐ Thành phố; quyết định bố trí, chỉ định cán bộ, công chức Tổ công tác quản lý địa bàn...