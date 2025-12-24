HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả

THANH NGA thực hiện

Các cấp Công đoàn TP HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm; hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động

Hôm nay (24-12), Đại hội lần thứ I Công đoàn TP HCM (nhiệm kỳ 2025 - 2030) chính thức diễn ra. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - về kết quả hoạt động Công đoàn thành phố thời gian qua (giai đoạn 2023 - 2025).

* Phóng viên: Nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn do sắp xếp lại bộ máy. Công đoàn TP HCM đã có những giải pháp cụ thể nào để hoàn thành tốt vai trò của tổ chức, thưa ông?

- Ông BÙI THANH NHÂN: Kể từ ngày 1-7, việc sáp nhập 3 địa phương để hình thành TP HCM mới là một bước ngoặt, đặt ra nhiều kỳ vọng cũng như yêu cầu mới đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn thành phố.

Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả - Ảnh 1.

Ông BÙI THANH NHÂN

Sau khi sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức, Công đoàn TP HCM đang quản lý khoảng 23.000 Công đoàn cơ sở với hơn 2,3 triệu đoàn viên.

Để thích ứng với những thay đổi ấy, LĐLĐ TP HCM đã kịp thời củng cố tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động ngay sau ngày 1-7. Đó là mạnh dạn thành lập 9 tổ công tác quản lý địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động Công đoàn cơ sở; thành lập 145/168 Công đoàn phường, xã, đặc khu; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp và mạnh dạn xin chủ trương thí điểm việc giao nhiệm vụ tạm thời, phân cấp quản lý địa bàn cho các Công đoàn phường, xã, đặc khu, tránh khoảng trống quản lý sau khi sắp xếp lại tổ chức.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đã mời các cán bộ Công đoàn chuyên trách trước đây có tâm huyết, kinh nghiệm trở lại đồng hành với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, triển khai xây dựng mạng lưới cộng tác viên, ưu tiên các cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ việc nhưng vẫn tâm huyết và uy tín. Điều này nhằm bảo đảm các yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.

LĐLĐ TP HCM cũng thay đổi phương pháp điều hành, lãnh đạo theo hướng áp dụng công nghệ để nắm bắt sớm thông tin, triển khai nhanh, kịp thời mọi hoạt động, bám sát thực tiễn để trên cơ sở đó xây dựng các chính sách chăm lo hiệu quả. Các khó khăn phát sinh trong quá trình hợp nhất đã được nhận diện, thời gian tới, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc ấy để hoạt động Công đoàn được thông suốt, hiệu quả.

* Với những giải pháp đồng bộ, Công đoàn TP HCM đã đạt được những kết quả quan trọng nào trong 3 năm qua?

- Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội và định hướng các chương trình đột phá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Thành ủy (3 địa phương trước đây), thời gian qua, Công đoàn của 3 địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, gắn với các chỉ tiêu hằng năm, chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá chiến lược.

Với sự nỗ lực thống nhất và cách làm linh hoạt, sáng tạo, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt tiến độ đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động Công đoàn. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho lao động nữ. Ảnh: MAI CHI

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ NLĐ được chú trọng thông qua các chương trình thiết thực như "Phúc lợi đoàn viên", "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn", "Tháng Công nhân", góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên - lao động. 

Đặc biệt, chương trình "Phúc lợi đoàn viên" được đổi mới, đầu tư, nâng chất đã đem đến nhiều lợi ích cho đoàn viên. Công tác chăm lo cho đoàn viên - lao động trong thời gian qua đã góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn gần gũi với CNVC-LĐ, nhận được sự đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và ý thức vượt khó của NLĐ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng. Trong 3 năm, các cấp Công đoàn thành phố đã vận động thành lập mới 7.717 Công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 1 triệu đoàn viên. Điều đó cũng khẳng định sức hấp dẫn, thu hút của hoạt động Công đoàn thành phố.

* Tổ chức Công đoàn thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp gì để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên - lao động?

- Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố diễn ra sau sáp nhập 3 tỉnh, thành phố. Đây cũng là thời điểm CNVC-LĐ thành phố đang ra sức vượt khó để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là giai đoạn tổ chức Công đoàn sẽ chịu nhiều tác động của quá trình hội nhập quốc tế. Đó là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền để đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động.

Nhiệm vụ xuyên suốt và cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ TP HCM tập trung triển khai 3 chương trình đột phá.

Đó là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, nhất là trong tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên - lao động; đầu tư nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các DN ngoài khu vực nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Để đạt được mục tiêu đó, đồng thời tạo sức hấp dẫn để thu hút đoàn viên, Công đoàn thành phố cũng đề ra các nhóm giải pháp, hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tăng cường đối thoại, mở diễn đàn để đoàn viên - lao động trực tiếp trao đổi, đề đạt nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng DN. 

Đồng thời, tham gia tích cực, thực chất vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực lao động, việc làm và quan hệ lao động; tổ chức góp ý, phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nhu cầu, quyền lợi đoàn viên - lao động và hoạt động Công đoàn, đóng góp tích cực trong xây dựng thể chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến NLĐ.

LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ đoàn viên - lao động bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh công nhân, quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động...

Đồng thời, quyết liệt triển khai các đề án để thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới. Trong đó, tập trung chăm lo an sinh xã hội cho đoàn viên - lao động, chia sẻ khó khăn với NLĐ, giúp thu hút, ổn định nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thành phố. LĐLĐ TP HCM cũng sẽ quan tâm, thúc đẩy các nhóm giải pháp nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề cho NLĐ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng thích ứng của NLĐ với thị trường lao động.

Với những chương trình hoạt động có chiều sâu cùng các giải pháp cụ thể, tôi tin tưởng Công đoàn thành phố sẽ thực hiện tốt chức năng, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân - lao động. 

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-12

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào chiều nay (24-12) với 650 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ công nhân - lao động TP HCM.

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố diễn ra sau sáp nhập 3 tỉnh, thành (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2023 - 2028 (giai đoạn 2023 - 2025); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP HCM khóa I, chỉ định đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; thảo luận góp ý vào dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

T.Nga


