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Kinh tế

Thành lập văn phòng về chống làm giả tại Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Từ năm 2025 đến tháng 6-2026, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 6-6, tại tỉnh Tây Ninh, Viện Công nghệ chống làm giả, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh. Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 300 doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Thành lập Văn phòng chống làm giả tại Tây Ninh: Bước đột phá trong bảo vệ thương hiệu - Ảnh 1.

Ra mắt Văn Phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây

Thành lập Văn phòng chống làm giả tại Tây Ninh: Bước đột phá trong bảo vệ thương hiệu - Ảnh 2.

Lễ công bố thành lập Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh

Dự chương trình có Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn…

Tại buổi lễ, Viện Công nghệ chống làm giả đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Triều làm Phó Viện trưởng Viện công nghệ chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh; bổ nhiệm bà Phan Thị Ngơi làm Trưởng Văn phòng Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh.

Báo cáo tại buổi lễ cho thấy công tác phòng chống gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực vùng biên đang diễn biến hết sức phức tạp.

Từ năm 2025 đến tháng 6-2026, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kiểm tra 2.616 vụ, phát hiện và xử lý tới 2.501 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm, thu nộp ngân sách trên 174 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc triệt phá không chỉ dừng lại ở khâu lưu thông, bán lẻ. Lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều cơ sở trang bị đầy đủ nguyên liệu, bao bì, thiết bị và dây chuyền hiện đại để phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả quy mô liên tỉnh, liên vùng.

Trước thực trạng trên, việc đưa Văn phòng đại diện của Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong chiến lược ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc, định danh sản phẩm.

Đây sẽ là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp miền Tây thẩm định, xác thực chất lượng sản phẩm và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ thương hiệu.

Tại sự kiện, Viện Công nghệ chống hàng giả miền Tây đã ký kết hợp tác với nhiều đơn vị để triển khai trải nghiệm công nghệ khối chuỗi số hóa blockchain, đồng thời trao tặng 1 triệu tem chống giả thế hệ mới cho các doanh nghiệp tham dự nhằm kịp thời bảo vệ sản phẩm ngay khi đưa ra thị trường.

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