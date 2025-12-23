Thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

ÁI MY

(NLĐO) - Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI) được ra mắt trong khuôn khổ Ngày hội Tái chế 2025 với chủ đề "Biến rác thải thành tài nguyên".

Chiều 23-12, tại TPHCM, Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) tổ chức lễ ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI).

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Tái chế 2025 với chủ đề "Biến rác thải thành tài nguyên", thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và chuyên gia môi trường.

VWRA ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - Ảnh 1.

Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI) ra mắt chiều 23-12

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, cho biết Viện được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thu hồi, tái chế và giảm thiểu chất thải. 

VRI hướng tới việc cung cấp giải pháp công nghệ hiệu quả và dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường, nhằm tạo ra giá trị và lợi nhuận bền vững.

VWRA ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - Ảnh 2.

Ban điều hành Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI)

Với triết lý "biến rác thải thành tài nguyên", VRI đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong chuyển giao công nghệ tái chế, tư vấn tuân thủ EPR và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Trong 3 năm tới, Viện kỳ vọng thực hiện 10 dự án nghiên cứu và tư vấn lớn về tái chế, đồng thời thiết lập ít nhất 5 quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu để tạo ra tác động bền vững trên toàn ngành.

"VRI hoạt động dựa trên tinh thần hợp tác và kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, mang đến các giải pháp khoa học và công nghệ đột phá, góp phần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam" - ông Trần Việt Anh nhấn mạnh.

VWRA ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - Ảnh 3.
VWRA ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - Ảnh 4.

Dịp này, Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI) cũng ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM và Công ty Cổ phần Công nghệ Grac

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đề xuất VRI cần đánh giá, sàng lọc và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tránh đầu tư dàn trải.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho rằng Viện cũng nên hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn, áp dụng và tối ưu hóa công nghệ tái chế, đồng thời gắn tái chế với thiết kế sinh thái, thiết kế sản phẩm và bao bì ngay từ đầu. Đây là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tuần hoàn một cách thực chất, xuyên suốt vòng đời sản phẩm, thay vì chỉ tập trung xử lý chất thải cuối cùng.

Tin liên quan

Thị trường nhựa tái chế nhập nhèm, người tiêu dùng "mù mờ" thông tin

Thị trường nhựa tái chế nhập nhèm, người tiêu dùng "mù mờ" thông tin

(NLĐO) - Thị trường sản phẩm từ nhựa tái chế đang hình thành nhưng người mua vẫn khó phân biệt giữa sản phẩm nhựa tái chế và từ nhựa nguyên sinh.

VIDEO: Cơ hội khởi nghiệp xanh từ dầu tái chế

(NLĐO) - Cuộc thi Green Bussiness Challenge 2026 chính thức khởi động tại TP HCM, trao cơ hội khởi nghiệp xanh “không rủi ro” từ dầu tái chế cho sinh viên.

Tái chế pin xe điện: Lĩnh vực tiềm năng

Cần có một chiến lược quốc gia về tái chế pin xe điện nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn và giải quyết thách thức ô nhiễm môi trường khi dần thay thế xe xăng

tái chế kinh tế tuần hoàn Viện Khoa học Công nghệ Tái chế Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam Ngày hội Tái chế 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo