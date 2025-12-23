Thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Chiều 23-12, tại TPHCM, Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) tổ chức lễ ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI).

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Tái chế 2025 với chủ đề "Biến rác thải thành tài nguyên", thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và chuyên gia môi trường.

Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI) ra mắt chiều 23-12

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Tái chế, cho biết Viện được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thu hồi, tái chế và giảm thiểu chất thải.

VRI hướng tới việc cung cấp giải pháp công nghệ hiệu quả và dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường, nhằm tạo ra giá trị và lợi nhuận bền vững.

Ban điều hành Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI)

Với triết lý "biến rác thải thành tài nguyên", VRI đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong chuyển giao công nghệ tái chế, tư vấn tuân thủ EPR và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong 3 năm tới, Viện kỳ vọng thực hiện 10 dự án nghiên cứu và tư vấn lớn về tái chế, đồng thời thiết lập ít nhất 5 quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu để tạo ra tác động bền vững trên toàn ngành.

"VRI hoạt động dựa trên tinh thần hợp tác và kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, mang đến các giải pháp khoa học và công nghệ đột phá, góp phần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam" - ông Trần Việt Anh nhấn mạnh.

Dịp này, Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (VRI) cũng ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM và Công ty Cổ phần Công nghệ Grac

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đề xuất VRI cần đánh giá, sàng lọc và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tránh đầu tư dàn trải.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho rằng Viện cũng nên hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn, áp dụng và tối ưu hóa công nghệ tái chế, đồng thời gắn tái chế với thiết kế sinh thái, thiết kế sản phẩm và bao bì ngay từ đầu. Đây là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tuần hoàn một cách thực chất, xuyên suốt vòng đời sản phẩm, thay vì chỉ tập trung xử lý chất thải cuối cùng.