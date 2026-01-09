Thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, nghi liên quan xe tải chở quặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, nghi liên quan xe tải chở quặng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị - công an đang truy xét xe tải chở quặng nghi liên quan.

Nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, nghi liên quan xe tải chở quặng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể thanh niên ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

Ngày 9-1, Công an xã Phú Trạch cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Lãnh.

Theo thông tin ban đầu, tối 8-1, anh Phạm Tiến Sỹ - cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình - trình báo với Công an xã Phú Trạch trước đó, khi rời khu vực nhà điều hành trạm thu phí để về nhà, anh phát hiện thi thể nam giới trên Quốc lộ 1, tại Km604+900.

Công an xã Phú Trạch đã báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị để chủ trì điều tra. Phòng Kỹ thuật hình sự được trưng cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Lực lượng công an địa phương đồng thời phối hợp bảo vệ hiện trường, rà soát hệ thống camera an ninh khu vực.

Qua bước đầu tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định một xe tải chở quặng sắt liên quan đến vụ việc. Phương tiện này do ông Nguyễn Thanh Long (39 tuổi; trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Nạn nhân cũng được xác định là anh T.M.T. (26 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc, xác định nguyên nhân tử vong và trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Tin liên quan

Ruộng ở Quảng Trị bỗng cháy vàng loang lổ: Chuyện gì đang xảy ra?

Ruộng ở Quảng Trị bỗng cháy vàng loang lổ: Chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Nhiều thửa ruộng ở Quảng Trị xuất hiện tình trạng cháy vàng loang lổ bất thường, làm dấy lên nghi vấn người dân lạm dụng thuốc diệt cỏ.

Tai nạn giao thông ở Quảng Trị khiến 3 thiếu niên nguy kịch

(NLĐO) - Ba thiếu niên ở xã Quảng Trạch (Quảng Trị) bị đa chấn thương nặng sau khi xe máy chở 3 va chạm với ôtô đang quay đầu trên Quốc lộ 1.

Vì sao CSGT Quảng Trị phải lên tiếng về hình ảnh này của trẻ em?

(NLĐO) - CSGT Quảng Trị cảnh báo tình trạng trẻ em đứng ven đường, vẫy tay gọi ôtô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là tại khu dân cư, gần trường học.

Quảng Trị tai nạn giao thông phát hiện thi thể công an điều tra thanh niên tử vong Quốc lộ 1A Phú Trạch XE TẢI CHỞ QUẶNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo