Thanh niên xung phong phải là mái nhà tập hợp sức mạnh của tuổi trẻ TPHCM

Tối 28-3, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM (28.3.1976 - 28.3.2026).

Đến dự lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, cho biết trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố vẫn luôn thể hiện là lực lượng xung kích, nhận lãnh trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, thực hiện các nhiệm vụ vô cùng khó khăn và chưa có tiền lệ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà chúc mừng của TPHCM cho Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, tinh thần "xung kích, năng động, sáng tạo", với phương châm "Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm", quyết tâm tạo bước đột phá mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao cờ Truyền thống của UBND thành phố cho Lực lượng Thanh niên xung phong

Trong đó, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM tập trung phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đa kỹ năng và phù hợp với yêu cầu quản trị đô thị hiện đại. Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức vận hành. Tập trung đầu tư phát triển, đa dạng các loại hình hoạt động công ích đô thị và trật tự giao thông trên nền tảng số. Tái cơ cấu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế.

Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đánh giá Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố đã để lại nhiều điểm sáng, ghi dấu ấn trong sự phát triển của thành phố bằng những đóng góp cụ thể. Đồng thời, khẳng định bản chất cách mạng của một lực lượng xung kích, luôn vì dân, vì nước.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã có những điều chỉnh về mô hình, phương thức hoạt động, bắt kịp với những nhiệm vụ quan trọng, từng yêu cầu của người dân thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo ông Lê Quốc Phong, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cần được tiếp tục củng cố, đổi mới và tái định vị. Từ đó, phát huy vai trò là lực lượng xung kích trong hệ thống chính trị - xã hội, tham gia giải quyết các vấn đề mới, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà xã hội hiện đại đặt ra.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh lực lượng Thanh niên xung phong phải là mái nhà tập hợp được sức mạnh của tuổi trẻ TPHCM và nhiều lực lượng trong xã hội, tổ chức thành đội hình hành động thiết thực, chuyên nghiệp. Qua đó, giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng yếu như bảo trợ xã hội, chăm sóc người yếu thế, tiếp tục là điểm tựa giúp các đối tượng yếu thế tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM phải tham gia trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả trong chương trình xây dựng thành phố an toàn, thành phố không ma túy; ứng phó thiên tai, dịch bệnh; tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; gắn thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề với giáo dục kỹ năng, tạo việc làm cho thanh niên. Cạnh đó, chủ động đề xuất, tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, tạo nguồn lực hỗ trợ cho các nhiệm vụ an sinh và công ích.

