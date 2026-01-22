HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

"Thành quả tốt đẹp nhất" của 3 phường được thành lập từ quận 10, TPHCM trước đây

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Các phường được thành lập từ quận 10, TPHCM trước đây đã cố gắng hết mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22-1, Đảng bộ phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho 4 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Hòa nhịp cùng sự phát triển chung

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng (nguyên Bí thư Quận ủy quận 10 cũ) - cho biết Đảng bộ phường Diên Hồng đã hòa nhịp cùng sự phát triển chung của TPHCM trong 7 tháng qua. Phường cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, kết quả tốt đẹp của Đảng bộ quận 10 trước đây khi kết thúc hoạt động và thành lập 3 phường mới.

- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Minh nhấn mạnh phường Diên Hồng phải có những kết quả thật trong năm 2026

Nguyên Bí thư Quận ủy quận 10 cũ đánh giá Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân của 3 phường thành lập từ quận 10 trước đây (Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài) đã cố gắng hết mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Diên Hồng cùng hòa chung niềm vui với 2 phường lân cận.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, cả 3 phường đều được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. 

"Đó là thành quả tốt đẹp nhất, vui mừng nhất mà chúng ta có được khi chuẩn bị bước vào một nhịp phát triển mới của nhiệm kỳ 2025 - 2030" - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Nói những lời thật tâm, làm những việc đột phá

Trong năm 2026, ông Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa bàn cần phải tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo đặc thù, điều kiện, đặc điểm của từng tổ chức Đảng của mình.

- Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Ông Lê Văn Minh đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức phường Diên Hồng bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2026. Trước mắt cần tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết, đảm bảo "mọi người, mọi nhà đều có Tết".

"Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phường Diên Hồng phải dám nghĩ những điều cao cả, phải dám nói những lời thật tâm, phải biết làm những việc đột phá, phải biết chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung" - ông Lê Văn Minh gửi gắm.

"Chúng ta phải có những kết quả thật để Đảng bộ phường Diên Hồng xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng trong lòng nhân dân phường là thật" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh. 

Theo báo cáo của phường Diên Hồng, trong năm 2025, ước thu ngân sách Nhà nước đạt 165,65% so với nhiệm vụ thu. 99,96% các thủ tục hành chính, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98%.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường theo hướng chủ động, phòng ngừa. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức Chính trị - Xã hội có nhiều đổi mới.

Trong năm 2025, toàn phường có 12 Đảng bộ và 326 Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phường Diên Hồng, TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Phường Diên Hồng, TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu

(NLĐO) - Phường Diên Hồng đề ra 16 chỉ tiêu cho năm 2026. Trong đó phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường"

Phường Diên Hồng thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

(NLĐO) - Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí của nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Diên Hồng tung lực lượng trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

(NLĐO) - Toàn thể Công an phường Diên Hồng triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao

Phát triển kinh tế TPHCM quận 10 Diên Hồng lê văn minh Hòa Hưng
