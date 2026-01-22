"Thành quả tốt đẹp nhất" của 3 phường được thành lập từ quận 10, TPHCM trước đây

Ngày 22-1, Đảng bộ phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho 4 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025



Hòa nhịp cùng sự phát triển chung

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng (nguyên Bí thư Quận ủy quận 10 cũ) - cho biết Đảng bộ phường Diên Hồng đã hòa nhịp cùng sự phát triển chung của TPHCM trong 7 tháng qua. Phường cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, kết quả tốt đẹp của Đảng bộ quận 10 trước đây khi kết thúc hoạt động và thành lập 3 phường mới.

Ông Lê Văn Minh nhấn mạnh phường Diên Hồng phải có những kết quả thật trong năm 2026

Nguyên Bí thư Quận ủy quận 10 cũ đánh giá Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân của 3 phường thành lập từ quận 10 trước đây (Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài) đã cố gắng hết mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Diên Hồng cùng hòa chung niềm vui với 2 phường lân cận.

Theo đó, cả 3 phường đều được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

"Đó là thành quả tốt đẹp nhất, vui mừng nhất mà chúng ta có được khi chuẩn bị bước vào một nhịp phát triển mới của nhiệm kỳ 2025 - 2030" - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Nói những lời thật tâm, làm những việc đột phá

Trong năm 2026, ông Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa bàn cần phải tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo đặc thù, điều kiện, đặc điểm của từng tổ chức Đảng của mình.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Ông Lê Văn Minh đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức phường Diên Hồng bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2026. Trước mắt cần tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết, đảm bảo "mọi người, mọi nhà đều có Tết".

"Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phường Diên Hồng phải dám nghĩ những điều cao cả, phải dám nói những lời thật tâm, phải biết làm những việc đột phá, phải biết chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung" - ông Lê Văn Minh gửi gắm.

"Chúng ta phải có những kết quả thật để Đảng bộ phường Diên Hồng xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng trong lòng nhân dân phường là thật" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.