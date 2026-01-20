Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài sản tại 3 xã mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài sản tại 3 xã mới

Trần Thường

(NLĐO) – Ngoài việc yêu cầu khắc phục các tồn tại, Thanh tra Đà Nẵng còn yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình sắp xếp, thành lập xã tại UBND các xã Trà My, Tiên Phước, Đông Giang.

Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài sản tại 3 xã mới - Ảnh 1.

Việc tiếp nhận, bàn giao tài sản công sau sắp xếp tại các xã Trà My, Tiên Phước, Đông Giang (TP Đà Nẵng) vẫn còn một số tồn tại (Ảnh minh họa: AI/Trần Thường)

Theo kết luận thanh tra, các xã Trà My, Tiên Phước và Đông Giang được thành lập dựa trên việc sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của các thị trấn và xã cũ tương ứng. Ngay sau khi thành lập, các địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác quản lý tài sản công trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra một số tồn tại, cần sớm giải quyết trong công tác quản lý tài sản công tại 3 xã nêu trên.

Qua kiểm tra, phần lớn tài sản bàn giao cho các xã mới chỉ có danh mục mà thiếu hồ sơ kèm theo như sổ theo dõi tài sản cố định, thẻ tài sản. Một số tài sản hạ tầng đường bộ, nước sạch, năng lượng mặt trời vẫn chưa được bàn giao chính thức cho các xã quản lý.

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp. Cụ thể, tại xã Trà My còn 37/108 cơ sở nhà, đất công, xã Tiên Phước còn 23/108 cơ sở và xã Đông Giang còn tới 97/103 cơ sở chưa được cấp sổ đỏ. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại cơ sở.

Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất công đang bị lấn chiếm hoặc người dân tự ý vào sinh sống, kinh doanh. Tại xã Trà My, một phần diện tích đất đội chiếu bóng cũ đang có hộ dân sinh sống và kinh doanh. Tại xã Đông Giang, khu vực bến xe vẫn bị hộ kinh doanh tiếp tục sử dụng dù hợp đồng thuê đã hết hạn.

Đến thời điểm thanh tra, cả 3 xã đều chưa hoàn thành phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp (Trà My dôi dư 27 cơ sở, Tiên Phước 47 cơ sở, Đông Giang 36 cơ sở).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP sớm ban hành quyết định giao tài sản theo thẩm quyền và chỉ đạo các xã tăng cường kiểm kê, khai báo tài sản công.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, xử lý tài sản dôi dư, chấn chỉnh vi phạm, hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan...

Tin liên quan

Đà Nẵng chi hơn 1.380 tỉ đồng làm đường ven sông kết nối khu thương mại tự do

Đà Nẵng chi hơn 1.380 tỉ đồng làm đường ven sông kết nối khu thương mại tự do

(NLĐO) - Tuyến đường ven sông Cu Đê dài hơn 5km, quy mô 4 làn xe, sẽ trở thành trục kết nối chiến lược, tạo động lực phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(NLĐO) – Chuyến thăm của tàu tuần tra Akitsushima tại Đà Nẵng khẳng định nỗ lực tăng cường hợp tác thực chất giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông tin về tiến độ triển khai và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan Dự án Làng Đại học

kết luận thanh tra quản lý nhà nước quyền sử dụng đất hộ kinh doanh Thành phố Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo