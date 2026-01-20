Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài sản tại 3 xã mới

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình sắp xếp, thành lập xã tại UBND các xã Trà My, Tiên Phước, Đông Giang.

Việc tiếp nhận, bàn giao tài sản công sau sắp xếp tại các xã Trà My, Tiên Phước, Đông Giang (TP Đà Nẵng) vẫn còn một số tồn tại (Ảnh minh họa: AI/Trần Thường)

Theo kết luận thanh tra, các xã Trà My, Tiên Phước và Đông Giang được thành lập dựa trên việc sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của các thị trấn và xã cũ tương ứng. Ngay sau khi thành lập, các địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác quản lý tài sản công trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra một số tồn tại, cần sớm giải quyết trong công tác quản lý tài sản công tại 3 xã nêu trên.

Qua kiểm tra, phần lớn tài sản bàn giao cho các xã mới chỉ có danh mục mà thiếu hồ sơ kèm theo như sổ theo dõi tài sản cố định, thẻ tài sản. Một số tài sản hạ tầng đường bộ, nước sạch, năng lượng mặt trời vẫn chưa được bàn giao chính thức cho các xã quản lý.

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp. Cụ thể, tại xã Trà My còn 37/108 cơ sở nhà, đất công, xã Tiên Phước còn 23/108 cơ sở và xã Đông Giang còn tới 97/103 cơ sở chưa được cấp sổ đỏ. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại cơ sở.

Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất công đang bị lấn chiếm hoặc người dân tự ý vào sinh sống, kinh doanh. Tại xã Trà My, một phần diện tích đất đội chiếu bóng cũ đang có hộ dân sinh sống và kinh doanh. Tại xã Đông Giang, khu vực bến xe vẫn bị hộ kinh doanh tiếp tục sử dụng dù hợp đồng thuê đã hết hạn.

Đến thời điểm thanh tra, cả 3 xã đều chưa hoàn thành phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp (Trà My dôi dư 27 cơ sở, Tiên Phước 47 cơ sở, Đông Giang 36 cơ sở).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP sớm ban hành quyết định giao tài sản theo thẩm quyền và chỉ đạo các xã tăng cường kiểm kê, khai báo tài sản công.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, xử lý tài sản dôi dư, chấn chỉnh vi phạm, hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan...