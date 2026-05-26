Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Người dân phường Bình Thới hài lòng, phấn khởi

Chiều 26-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.



100% hồ sơ trực tuyến được xử lý trước hạn

Theo báo cáo của UBND phường Bình Thới, địa phương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 sau khi sáp nhập từ các đơn vị hành chính cũ (gồm phường 3, phường 10 và một phần phường 8, quận 11 trước đây). Phường Bình Thới hiện có diện tích 1,52 km² với quy mô dân số 65.000 người.

Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phường Bình Thới liên tục được đánh giá là đơn vị thuộc nhóm đầu của TPHCM về thực hiện hiệu quả bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo lãnh đạo địa phương, thành quả này ghi nhận những nỗ lực và sự thích ứng nhanh chóng của đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu thay đổi căn bản tư duy hành chính từ "quản lý" sang "phục vụ" nhân dân.

Tính từ ngày 1-5-2025 đến ngày 20-5-2026, phường đã tiếp nhận 16.860 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 16.797 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt mức 100%, không xảy ra tình trạng trễ hạn, trong đó, tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến chiếm tới 94% tổng số hồ sơ, vượt xa chỉ tiêu 80% do thành phố giao.

Song song với hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền cũng đạt 100%.

Phường còn chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin với 100% cán bộ, công chức và viên chức được trang bị máy tính làm việc. Đặc biệt, phường đưa vào vận hành 2 robot thông minh để phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ cũng như tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Lan tỏa giá trị đến cấp cơ sở



Bà Trần Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thới, cho biết sau một năm triển khai, bộ máy chính quyền đã vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả rõ nét trong việc phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các khu phố đã thể hiện sự hài lòng, phấn khởi trước những chuyển biến trong công tác quản lý và chăm lo đời sống.

Điển hình, đại diện khu phố 8 cho biết niềm tin của nhân dân được củng cố dựa trên tính minh bạch, hiệu quả khi các dữ liệu dân cư cùng chính sách an sinh xã hội cho người có công, người cao tuổi được số hóa, giúp đẩy nhanh tiến độ thụ hưởng.

Sự hài lòng còn xuất phát từ những kết quả thực chứng tại địa bàn klhu phố 8 khi 100% các tuyến hẻm đã được bê tông hóa, có đèn chiếu sáng; 100% hộ dân tự nguyện thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, quỹ theo quy định.

Vai trò "cánh tay nối dài" của khu phố được phát huy mạnh mẽ thông qua việc sâu sát hỗ trợ sinh kế, giúp khu phố không còn hộ nghèo, cũng như việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh về an ninh, môi trường qua các nhóm Zalo. Dù thực tế vẫn còn những khó khăn và áp lực công việc đối với cán bộ cơ sở nhưng sự chủ động tham gia của người dân trong các phong trào chung đã minh chứng cho hiệu quả của phương châm "lấy sự thụ hưởng của người dân làm thước đo" trong giai đoạn đổi mới hiện nay.