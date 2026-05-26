Thời sự Chính trị

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Người dân phường Bình Thới hài lòng, phấn khởi

Trần Thái

(NLĐO) - Phường Bình Thới, TPHCM đã ghi nhận những kết quả đột phá trong công tác cải cách hành chính và thực thi thể chế sau 1 năm.

Chiều 26-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

100% hồ sơ trực tuyến được xử lý trước hạn

Theo báo cáo của UBND phường Bình Thới, địa phương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 sau khi sáp nhập từ các đơn vị hành chính cũ (gồm phường 3, phường 10 và một phần phường 8, quận 11 trước đây). Phường Bình Thới hiện có diện tích 1,52 km² với quy mô dân số 65.000 người.

Vận hành chính quyền hai cấp ở TPHCM: Người dân phường Bình Thới hài lòng, phấn khởi - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp tại phường Bình Thới

Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phường Bình Thới liên tục được đánh giá là đơn vị thuộc nhóm đầu của TPHCM về thực hiện hiệu quả bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo lãnh đạo địa phương, thành quả này ghi nhận những nỗ lực và sự thích ứng nhanh chóng của đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu thay đổi căn bản tư duy hành chính từ "quản lý" sang "phục vụ" nhân dân.

Tính từ ngày 1-5-2025 đến ngày 20-5-2026, phường đã tiếp nhận 16.860 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 16.797 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt mức 100%, không xảy ra tình trạng trễ hạn, trong đó, tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến chiếm tới 94% tổng số hồ sơ, vượt xa chỉ tiêu 80% do thành phố giao.

Song song với hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền cũng đạt 100%.

Phường còn chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin với 100% cán bộ, công chức và viên chức được trang bị máy tính làm việc. Đặc biệt, phường đưa vào vận hành 2 robot thông minh để phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ cũng như tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Lan tỏa giá trị đến cấp cơ sở

Bà Trần Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thới, cho biết sau một năm triển khai, bộ máy chính quyền đã vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả rõ nét trong việc phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các khu phố đã thể hiện sự hài lòng, phấn khởi trước những chuyển biến trong công tác quản lý và chăm lo đời sống. 

Vận hành chính quyền hai cấp ở TPHCM: Người dân phường Bình Thới hài lòng, phấn khởi - Ảnh 2.

Bà Trần Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thới

Điển hình, đại diện khu phố 8 cho biết niềm tin của nhân dân được củng cố dựa trên tính minh bạch, hiệu quả khi các dữ liệu dân cư cùng chính sách an sinh xã hội cho người có công, người cao tuổi được số hóa, giúp đẩy nhanh tiến độ thụ hưởng. 

Sự hài lòng còn xuất phát từ những kết quả thực chứng tại địa bàn klhu phố 8 khi 100% các tuyến hẻm đã được bê tông hóa, có đèn chiếu sáng; 100% hộ dân tự nguyện thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, quỹ theo quy định. 

Vận hành chính quyền hai cấp ở TPHCM: Người dân phường Bình Thới hài lòng, phấn khởi - Ảnh 3.
Vận hành chính quyền hai cấp ở TPHCM: Người dân phường Bình Thới hài lòng, phấn khởi - Ảnh 4.

Quang cảnh hội nghị.

Vai trò "cánh tay nối dài" của khu phố được phát huy mạnh mẽ thông qua việc sâu sát hỗ trợ sinh kế, giúp khu phố không còn hộ nghèo, cũng như việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh về an ninh, môi trường qua các nhóm Zalo. Dù thực tế vẫn còn những khó khăn và áp lực công việc đối với cán bộ cơ sở nhưng sự chủ động tham gia của người dân trong các phong trào chung đã minh chứng cho hiệu quả của phương châm "lấy sự thụ hưởng của người dân làm thước đo" trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Hướng tới giai đoạn 2026-2030, Bí thư phường Bình Thới nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tối ưu hóa nguồn lực con người. Phường sẽ tập trung vào các giải pháp đột phá: Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo phương châm "cầm tay chỉ việc", đi sâu vào các chuyên đề cụ thể mà cấp ủy và khu phố đang cần; Kích hoạt tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" theo Nghị định 73 của Chính phủ, tạo môi trường an toàn để cán bộ đề xuất các giải pháp đột phá; Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và kiên quyết duy trì mục tiêu không để hồ sơ trễ hạn.

"Chốt" tổ dân phố ở Hà Nội và TPHCM phải có từ 700 hộ trở lên

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 26-5.

Phường Tăng Nhơn Phú vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy tinh gọn, chuyển đổi số mạnh mẽ

(NLĐO) - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tăng Nhơn Phú đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số.

TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay

(NLĐO)- Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ công đạt 100%; bộ chỉ số phục vụ người dân đạt xuất sắc

cải cách hành chính Bình Thới
