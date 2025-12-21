HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Thắp sáng góc bếp và bàn ăn

Bài và ảnh: ChatGPT - Vy Thư

Góc bếp và bàn ăn là nơi gia đình gặp nhau nhiều nhất trong ngày.

Có những ngôi nhà không rộng, không cần nhiều đồ đạc đắt tiền nhưng khi bước vào bếp là cảm thấy ấm áp.

Sự ấm áp khởi nguồn từ ánh đèn vàng dịu, giúp mắt dễ chịu, tinh thần thư giãn và bữa ăn cũng vì thế mà tròn vị hơn.

Vậy nên, thay vì bật sáng toàn bộ trần nhà, có thể chọn cách phân tầng ánh sáng: một đèn trần ánh vàng cho tổng thể, một đèn treo thấp ngay bàn ăn, thêm đèn hắt nhẹ ở kệ bếp hoặc góc rửa. Đèn treo bàn ăn không chỉ để chiếu sáng mà còn như một điểm nhấn, gom các thành viên lại gần nhau hơn. Khi ánh sáng tập trung vừa đủ trên mâm cơm, không gian xung quanh tự nhiên lắng lại, tạo cảm giác riêng tư và ấm cúng. Có thể điểm tô thêm lọ hoa nhỏ cạnh bồn rửa, kệ gia vị sắp xếp theo màu, khăn bếp đồng bộ.

Thắp sáng góc bếp và bàn ăn - Ảnh 1.

Trong nhịp sống gấp gáp, nhiều gia đình ít khi ăn cùng nhau. Nhưng một góc bếp sáng dịu, không chói, không lạnh, lại vô tình níu mọi người ngồi lâu hơn. Trẻ con bớt vội rời bàn, người lớn cũng dễ mở lời hơn sau một ngày dài. Ánh sáng lúc này không chỉ để nhìn rõ món ăn mà còn để nhìn thấy nhau rõ hơn, những nét mặt, ánh mắt và cảm xúc.

Ngoài thay đổi về ánh sáng, một tấm khăn trải đơn sắc, bộ chén đĩa tinh tươm và một bình hoa theo mùa… đủ để biến bữa ăn thường ngày thành khoảnh khắc dễ thương, giúp bàn ăn trở thành trung tâm sinh hoạt, chứ không chỉ là nơi "ăn cho xong".

Bếp và bàn ăn là nơi lưu giữ nhiều ký ức nhất: bữa cơm đoàn tụ, những câu chuyện vụn vặt, cả những khoảng lặng rất đời. Thắp sáng góc bếp cũng là thắp sáng nếp nhà. Một góc bếp ấm, một bàn ăn đẹp, đôi khi chính là liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn sau những ngày bộn bề.

