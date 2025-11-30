Laundry room - "góc đẹp" mới của nhà Việt

Thay vì để máy giặt trơ trọi, nhiều gia đình đầu tư kệ gỗ, giỏ mây, kệ treo hoặc tủ âm tường để sắp xếp nước giặt, khăn lau, kẹp phơi theo từng nhóm, giúp không gian gọn gàng và dễ sử dụng. Ánh sáng tự nhiên cũng được tận dụng tối đa, cho cảm giác thoáng đãng và sạch sẽ, nhất là khi phơi khăn hoặc khử mùi quần áo.



Ngoài ra, để laundry room có "chất spa", nên chọn màu be, gỗ sáng, cây xanh, nến thơm hay tinh dầu sả chanh giúp việc giặt giũ bớt nhàm chán. Nếu có diện tích, có thể bố trí bàn gấp đồ, hệ thống treo ẩn hoặc góc cất robot hút bụi.

Xu hướng này xuất phát từ lối sống tinh gọn: ít đồ hơn nhưng tiện nghi hơn; chăm sóc không gian sống cũng chính là chăm sóc tinh thần.

Nhà đẹp không phải vì rộng, mà vì được yêu thương và chăm chút mỗi ngày. Laundry room chỉ là một góc nhỏ nhưng nó có thể làm cả ngôi nhà trở nên "dễ sống" hơn.

Nếu muốn bắt đầu, hãy thử 3 thay đổi đơn giản: giỏ chứa đồng bộ, ánh sáng đủ, một chậu cây xanh. Bạn sẽ ngạc nhiên vì cảm giác nhà như mới.