Tối ưu hóa phòng ngủ

Trước tiên, hãy chọn màu sắc nhẹ và trung tính. Tông trắng, be, xám nhạt hoặc gỗ sáng giúp không gian trông thoáng hơn và phản chiếu ánh sáng tốt. Nếu muốn tạo điểm nhấn, chỉ nên dùng tối đa 1 - 2 màu bổ sung nhẹ nhàng như xanh ôliu, nâu caramel hoặc pastel.

Nên chọn giường có kích cỡ vừa phải, thiết kế đơn giản. Nếu có thể, chọn loại giường có ngăn kéo dưới để tối ưu lưu trữ. Bàn đầu giường nhỏ, đủ đặt một chiếc đèn và đồng hồ để bàn.

Với phòng ngủ nhỏ, ánh sáng quyết định cảm giác rộng hay chật. Hãy kết hợp ánh sáng tự nhiên ban ngày và đèn vàng dịu buổi tối. Đèn gắn tường hoặc đèn thả trần nhỏ giúp tiết kiệm diện tích.

Để giữ sự gọn gàng, hãy tối giản đồ nội thất. Tủ áo nên âm tường hoặc cửa trượt. Nếu thích trang trí, hãy chọn 1 - 2 bức tranh khổ nhỏ, vài nhánh lá xanh hoặc một chiếc kệ hẹp đặt sách.

Cuối cùng, hãy ưu tiên chất liệu tự nhiên: vải lanh, cotton, gỗ, mây, linen giúp không gian mềm mại, ấm áp và dễ chịu.