Sáng 30-5, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026.

Không chỉ là buổi chia tay cuối cấp, lễ tri ân khiến nhiều người xúc động bởi món quà đặc biệt từ thầy, cô: Tự dựng, biểu diễn tiết mục "Hãy vươn tới ước mơ" và hỗ trợ toàn bộ chi phí ôn thi trong hai tuần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp.

Điểm nhấn của buổi lễ là tiết mục văn nghệ “Hãy vươn tới ước mơ” do chính các thầy, cô chủ nhiệm lớp 12 tự dàn dựng và biểu diễn.

Ngoài món quà tinh thần, nhà trường còn hỗ trợ thiết thực cho học sinh trong giai đoạn nước rút ôn thi. Trong hai tuần ôn thi tốt nghiệp còn lại, học sinh lớp 12 sẽ không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến tiền ôn thi, tiền điện, tiền thuê máy lạnh hay tiền nghỉ trưa bán trú.

Những học sinh có nhu cầu ở lại trường buổi trưa cũng sẽ được bố trí nơi nghỉ ngơi phù hợp. Đây được xem là sự hỗ trợ ý nghĩa, giúp các em giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm tập trung ôn tập và giữ gìn sức khỏe trước kỳ thi quan trọng.

Tại buổi lễ, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời cảm ơn chân thành đến phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là nơi học tập, rèn luyện của con em mình suốt ba năm qua. Ông chia sẻ mong muốn xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh không chỉ học tốt mà còn có một tuổi học trò trọn vẹn.

“Phía trước các em là một chân trời rộng lớn với nhiều cơ hội nhưng không ít thử thách. Khi có khát vọng chân chính, có tình yêu thương, có trí tuệ, có niềm tin và biết tự rèn luyện bản thân, các em nhất định sẽ trưởng thành và thành công" - thầy Đảo nhắn gửi.

Thầy hiệu trưởng cũng đã cúi người xin lỗi phụ huynh và học sinh vì những điều còn thiếu sót. Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng cúi mình khiến các em học sinh thấm hơn bài học "cảm ơn" và "xin lỗi"...

Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng cuối đầu xin lỗi phụ huynh tại lễ trưởng thành



Tại buổi lễ đại diện cha mẹ học sinh, học sinh tiêu biểu đã xúc động phát biểu về công ơn to lớn của thầy cô trong sự trưởng thành của các em và con đường phía trước. Học sinh cũng trao hoa tri ân cho thầy cô, cha mẹ.

Khép lại buổi lễ, những cái ôm, giọt nước mắt cùng tiết mục đặc biệt từ thầy, cô đã trở thành ký ức khó quên với học sinh lớp 12. Đây sẽ là hành trang tinh thần quý giá để các em tự tin bước tiếp trên hành trình phía trước.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi lễ tri ân, trưởng thành của thầy trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ: