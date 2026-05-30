HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi

Tin: Vân Nhi. Video: H. Xuân. Ảnh: T. Hiền

(NLĐO) - Lễ tri ân Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ gây xúc động khi thầy, cô tự dàn dựng tiết mục văn nghệ, miễn toàn bộ chi phí ôn thi cho học sinh.

Sáng 30-5, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026. 

Không chỉ là buổi chia tay cuối cấp, lễ tri ân khiến nhiều người xúc động bởi món quà đặc biệt từ thầy, cô: Tự dựng, biểu diễn tiết mục "Hãy vươn tới ước mơ" và hỗ trợ toàn bộ chi phí ôn thi trong hai tuần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp.

Điểm nhấn của buổi lễ là tiết mục văn nghệ “Hãy vươn tới ước mơ” do chính các thầy, cô chủ nhiệm lớp 12 tự dàn dựng và biểu diễn.

Ngoài món quà tinh thần, nhà trường còn hỗ trợ thiết thực cho học sinh trong giai đoạn nước rút ôn thi. Trong hai tuần ôn thi tốt nghiệp còn lại, học sinh lớp 12 sẽ không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến tiền ôn thi, tiền điện, tiền thuê máy lạnh hay tiền nghỉ trưa bán trú.

TIN LIÊN QUAN

Những học sinh có nhu cầu ở lại trường buổi trưa cũng sẽ được bố trí nơi nghỉ ngơi phù hợp. Đây được xem là sự hỗ trợ ý nghĩa, giúp các em giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm tập trung ôn tập và giữ gìn sức khỏe trước kỳ thi quan trọng.

Tại buổi lễ, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời cảm ơn chân thành đến phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là nơi học tập, rèn luyện của con em mình suốt ba năm qua. Ông chia sẻ mong muốn xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh không chỉ học tốt mà còn có một tuổi học trò trọn vẹn.

“Phía trước các em là một chân trời rộng lớn với nhiều cơ hội nhưng không ít thử thách. Khi có khát vọng chân chính, có tình yêu thương, có trí tuệ, có niềm tin và biết tự rèn luyện bản thân, các em nhất định sẽ trưởng thành và thành công" - thầy Đảo nhắn gửi.

Thầy hiệu trưởng cũng đã cúi người xin lỗi phụ huynh và học sinh vì những điều còn thiếu sót. Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng cúi mình khiến các em học sinh thấm hơn bài học "cảm ơn" và "xin lỗi"...

 Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng cuối đầu xin lỗi phụ huynh tại lễ trưởng thành

Tại buổi lễ đại diện cha mẹ học sinh, học sinh tiêu biểu đã xúc động phát biểu về công ơn to lớn của thầy cô trong sự trưởng thành của các em và con đường phía trước. Học sinh cũng trao hoa tri ân cho thầy cô, cha mẹ.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 1.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 2.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 3.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 4.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 5.

Khép lại buổi lễ, những cái ôm, giọt nước mắt cùng tiết mục đặc biệt từ thầy, cô đã trở thành ký ức khó quên với học sinh lớp 12. Đây sẽ là hành trang tinh thần quý giá để các em tự tin bước tiếp trên hành trình phía trước.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi lễ tri ân, trưởng thành của thầy trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ:

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 6.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 7.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 8.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 9.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 10.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 11.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 12.

Thầy cô tự dựng tiết mục nhảy tặng học trò cuối cấp, miễn phí ôn thi - Ảnh 13.

Tin liên quan

Một trường ĐH đầu tư nhà thuốc, bệnh viện để sinh viên học tập

Một trường ĐH đầu tư nhà thuốc, bệnh viện để sinh viên học tập

(NLĐO) - Giai đoạn 2026-2030, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng dự kiến hoàn thành kiểm định quốc tế ASIIN cho 5 chương trình lĩnh vực sức khỏe.

Đại học Quốc gia TPHCM thu hút nhà khoa học từ Mỹ trở về làm việc

(NLĐO) - PGS.TS Nguyễn Duy Liêm trúng tuyển VNU350, mang theo kinh nghiệm quốc tế để góp sức xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia TPHCM

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học

(NLĐO)-CLB Dân ca ĐH Kinh tế TPHCM được giao trọng trách lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu tại trường.

học sinh tri ân kỳ thi tốt nghiệp học trò văn nghệ thầy cô lớp 12 xúc động ôn thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo