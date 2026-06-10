Thay đổi cơ quan cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Chiều 10-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết từ ngày 1-7, thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết, thay vì thực hiện ở cấp trung ương như hiện nay.

Từ 1-7, địa phương cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nội dung này nằm trong quyết định 1644 của Bộ Y tế công bố ba thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhằm triển khai chủ trương phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Theo quy định mới, thủ tục "Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" sẽ được phân cấp cho địa phương từ ngày 1-7. Như vậy, 16 trong tổng số 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý đã được phân cấp.

Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết việc chuyển giao thẩm quyền sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời, địa phương sẽ chủ động hơn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.

Để bảo đảm việc tiếp nhận thẩm quyền mới diễn ra thông suốt, ngày 10-6, Cục An toàn thực phẩm tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các địa phương trên toàn quốc.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, hướng dẫn thẩm định hồ sơ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế.

Tại hội nghị, ông Thịnh cho biết việc phân cấp thủ tục hành chính là một phần trong lộ trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc phân cấp cho địa phương, Bộ Y tế tiếp tục đơn giản hóa hai thủ tục hành chính ở cấp trung ương gồm đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu và đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, từ ngày 1-7-2027, một số quy định liên quan đến phụ gia thực phẩm sẽ được bãi bỏ, qua đó giảm rào cản thủ tục, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý theo quy định và thông lệ quốc tế.