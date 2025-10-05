HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thấy gì từ vụ Hoàng Hường bị bắt?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng.

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, quê Phú Thọ), 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng

KOL nào đã bị bắt vì tội trốn thuế?

Đầu tháng 9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với H.V.Đ. - một Youtuber có tiếng (ngụ tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế" với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã trốn là hơn 120 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 7, cơ quan Công an tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của bà Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên đến hơn 834 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà Hường không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế hơn 12,5 tỉ đồng.

Hay vào tháng 6, TikToker Vũ Hồng Phúc - 'Cún Bông' cùng chồng bị khởi tố với cáo buộc kê khai khống doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng cho nhà nước,...

Thấy gì từ vụ Hoàng Hường và các KOL?

Từ vụ Hoàng Hường cùng một số KOL bị khởi tố vì trốn thuế trong thời gian qua, một chuyên gia về thuế cho hay đây là hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh trên online.

“Hiện nay, hầu hết giao dịch mua bán online đều được thực hiện qua chuyển khoản hoặc có thể truy xuất dòng tiền qua các đơn vị liên quan. Vì vậy, việc trốn thuế là không khả thi và tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Thực hiện đầy đủ và đúng quy định pháp luật sẽ giúp việc kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn" - chuyên gia khuyến cáo.

Đối với những nhà bán hàng chưa nắm rõ pháp luật hoặc trước đây kinh doanh theo hình thức thuế khoán, chuyên gia khuyến nghị nên tìm hiểu các quy định hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế để được hướng dẫn kê khai đầy đủ, tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Ông Đỗ Quang Huy, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc công ty Ecotop, cảnh báo rằng những vi phạm về nghĩa vụ thuế sẽ tiếp tục bị phát hiện.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm này, một là hành vi cố tình, khi người bán chia nhỏ doanh thu, đứng tên hộ khác và kê khai ngoài sổ sách; hai là thiếu kiến thức về thuế, tài chính, dẫn đến kê khai sai hoặc bỏ sót.

Trước đây, với thuế khoán, nhiều nhà bán hàng không nắm rõ doanh thu thực tế. Khi giao dịch chuyển sang thanh toán qua ngân hàng, mọi thông tin doanh thu được đồng bộ và dễ kiểm soát hơn.

Ông Huy cũng phân tích, một số sản phẩm như sữa, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trên thị trường thường có biên lợi nhuận lớn, cho nên đi kèm ngân sách quảng cáo mạnh và hình ảnh trực tuyến bắt mắt, khiến người tiêu dùng dễ bị thuyết phục, tình trạng mà nhiều KOL đã khai thác.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các quảng cáo "thần dược" và không nên tin tuyệt đối vào người nổi tiếng. Lượt xem hay số lượng fan đông không đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm.

Những lời quảng cáo như “uống trong 3 ngày khỏi bệnh khớp, gout” hay “không cần đến bệnh viện”... là dấu hiệu quảng cáo sai sự thật. Nếu nghi ngờ, người tiêu dùng cần báo cáo cơ quan chức năng.

