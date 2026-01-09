Từ vụ heo bệnh tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bác sĩ cảnh báo nóng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Từ vụ heo bệnh tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bác sĩ cảnh báo nóng

Hồng Đào

(NLĐO)- Nhiều người tự trấn an "dịch tả heo không lây sang người" hoặc "heo bệnh nấu chín đóng hộp là an toàn”, đó là những quan niệm sai lầm.

Việc phát hiện 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi (ASF) tập kết để làm đồ hộp đang gây xôn xao dư luận. ThS-BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc chuyên môn - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM), cho rằng nhiều người tự trấn an "dịch tả heo không lây sang người" hoặc "nấu chín đóng hộp là an toàn" là những quan niệm sai lầm.

Đúng là virus dịch tả heo châu Phi (ASFV) không có khả năng lây nhiễm và gây bệnh trực tiếp trên cơ thể người. Tuy nhiên, việc sử dụng loại thịt này làm thực phẩm ẩn chứa những nguy cơ y tế nghiêm trọng hơn nhiều so với chính virus đó. Tại sao?

Ổ chứa các vi khuẩn nguy hiểm

Về mặt bệnh học, khi heo mắc dịch tả châu Phi, hệ miễn dịch của chúng bị sụp đổ hoàn toàn. Đây là cơ hội vàng để các vi khuẩn cơ hội tấn công (hiện tượng bội nhiễm). Heo lúc này không chỉ mang virus ASF mà trở thành một "kho chứa" di động của các loại vi khuẩn nguy hiểm như liên cầu khuẩn (Streptococcus suis) - "sát thủ" thực sự. Vi khuẩn này thường trú ngụ trong heo bệnh. Nếu quy trình chế biến không đảm bảo tuyệt đối hoặc lây nhiễm chéo trong quá trình giết mổ, người ăn phải có thể bị viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, gây điếc vĩnh viễn hoặc tử vong nhanh chóng.

Từ vụ hàng trăm tấn thịt heo nhiễm bệnh tả châu Phi làm pate, bác sĩ cảnh báo nóng - Ảnh 1.

Một bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại TPHCM mới đây.

Vi khuẩn Salmonella và E. Coli: Heo bệnh thường đi kèm với các triệu chứng tiêu hóa nặng, khiến mật độ vi khuẩn đường ruột thấm ngược vào thớ thịt rất cao. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, suy thận và nhiễm trùng máu ở người.

"Cú lừa" của độc tố bền nhiệt

Quy trình sản xuất đồ hộp thường gia nhiệt lên tới 121°C để tiệt trùng. Nhiều người tin rằng nhiệt độ này sẽ "giết sạch" mầm bệnh. Nhiệt độ cao dù tiêu diệt được ASF và vi khuẩn sống nhưng không thể phá hủy hoàn toàn các độc tố mà vi khuẩn đã tiết ra trước đó.

BS Dung lưu ý cơ chế gây hại là trong thịt heo bệnh đang chờ chế biến, vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) có thể đã phát triển và tiết ra độc tố ruột (Enterotoxin). Loại độc tố này có cấu trúc rất bền vững, không bị phá hủy ngay cả khi đun sôi. Khi ăn đồ hộp này, dù vi khuẩn đã chết vẫn bị ngộ độc nặng do lượng độc tố tồn dư, gây nôn mửa dữ dội và tiêu chảy cấp

Phân hủy sinh học sinh ra độc chất

Thịt heo nhiễm bệnh có quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh và phức tạp hơn thịt heo khỏe mạnh. Khi phân hủy sẽ sinh ra một chất độc gọi là Histamine. Chất này "rất lì", dù có nấu chín hay đóng hộp cũng không mất đi. Vì thế, người ăn phải sẽ bị ngứa ngáy, nổi mề đay, khó thở, tụt huyết áp ngay lập tức giống như bị dị ứng nặng.

Nguy cơ kháng thuốc

Đây là hệ lụy lâu dài và đáng lo ngại. Trước khi chết hoặc bị giết mổ vì dịch tả,  heo thường được người chăn nuôi cố cứu bằng cách tiêm hàng loạt các loại kháng sinh liều cao. Lượng kháng sinh tồn dư này ngấm sâu vào mô thịt và không mất đi khi đóng hộp. 

Người tiêu dùng ăn phải loại thịt này giống như đang uống kháng sinh một cách thụ động. Hậu quả là làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh (lờn thuốc) trong cộng đồng, làm suy yếu chức năng gan và thận.

Tin liên quan

Nguy cơ nhiễm tả từ nước đá

Nguy cơ nhiễm tả từ nước đá

Ở Hà Nội vào những ngày nắng nóng, tại những quán giải khát ven đường, lượng đá cây được tiêu thụ mạnh hơn. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy những tảng nước đá màu đục ngầu kia không đảm bảo vệ sinh

TPHCM xuất hiện ca nhiễm tả đầu tiên

Ngày 9-4, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã có kết quả cấy phân ở một bệnh nhân nhập viện là do phẩy khuẩn tả (Vibrio Cholerae Ogawa). Đó là bệnh nhân N.T.M, 71 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Bình Phước nhưng hiện đang ở trọ tại đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM.

ngộ độc thực phẩm hệ miễn dịch nhiễm trùng máu ngộ độc nặng tả lợn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo