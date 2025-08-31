HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thẻ đỏ khó tin tại UEFA Europa Conference

Quốc An - Ảnh: Reddit

(NLĐO) - Tình huống hy hữu xảy ra ở vòng Play-off Conference League, khi phát thanh viên của sân nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu như thành viên đội bóng.

Trận đấu giữa Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) và CS Universitatea Craiova (Romania) trở nên hỗn loạn ở những phút cuối trận hôm 29-8. CLB Basaksehir là đội dẫn trước 1-0 (đưa tổng hai lượt là 2-2) nhưng Craiova ngược dòng thắng 3-1 và giành vé đi tiếp với tổng tỉ số hai lượt là 5-2.

Tuy nhiên, bàn thứ ba của Craiova đã châm ngòi cho một cuộc ẩu đả lớn giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai bên trong 10 phút cuối. Hàng loạt thẻ đỏ được rút ra. Việc bất ngờ nhất là trọng tài lại truất quyền của cả phát thanh viên sân nhà của Craiova, khi ăn mừng bàn thắng thứ ba của đội bóng Rumani.

Tuy nhiên, lý do cụ thể chưa được UEFA công bố, truyền thông châu Âu vẫn đang liên hệ để làm rõ sự việc "chưa từng có" trong lịch sử bóng đá này.

Thẻ đỏ khó tin tại UEFA Europa Conference- Ảnh 1.

Thẻ đỏ khó tin tại UEFA Europa Conference- Ảnh 2.

Vụ việc hi hữu ở trận đấu của Basaksehir cũng khép lại một tuần đầy biến động với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với Fenerbahce, Samsunspor và Besiktas, họ đều sớm dừng bước ở đấu trường châu Âu. Đáng chú ý nhất là Besiktas sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ vài giờ sau thất bại 0-1 trước Lausanne-Sport (Thụy Sĩ).

CLB Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo ngắn gọn việc chia tay cựu thuyền trưởng Man United, khép lại hành trình ngắn ngủi của Solskjaer dù ông từng đưa Besiktas về hạng 4 mùa trước và mang về nhiều ngôi sao Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, HLV Mourinho cũng đã bị Fenerbahce sa thải chỉ sau vài tuần lễ khởi đầu mùa giải mới, khi đội bóng này phải dừng chân tại vòng play-off Champions League.


