Thể thao Việt Nam miệt mài chinh phục

Ở độ tuổi 35, phải so tài với các đối thủ trẻ cũng như phải đua tranh với bản thân khi tình hình sức khỏe không còn ở trạng thái sung mãn, "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc đã dừng cuộc chơi chỉ sau khoảng nửa chặng đường nội dung 20 km đi bộ nữ. Cô đang góp mặt trong nhóm dẫn đầu và tràn trề hy vọng có thể tranh đua tấm HCV thứ 6 trong sự nghiệp nhưng rồi tất cả đã tan vỡ.

Không có cú hat-trick vàng thứ nhì như mong đợi, kinh nghiệm và bản lĩnh của Thanh Phúc đã chẳng thể vượt qua rào cản của tuổi tác dù cô rất chăm chút cho sức khỏe, đặc biệt luôn chú ý chế độ dinh dưỡng dành cho một runner chuyên nghiệp ở độ tuổi U40. SEA Games đã chính thức khép lại với nữ VĐV luôn được biết đến bởi sự lạc quan, ý thức chuyên nghiệp và luôn có sự chăm lo cho thế hệ VĐV kế tiếp.

Phạm Thanh Bảo khẳng định sự thống trị tuyệt đối trên đường bơi ếch. (Ảnh: NGỌC LINH)

Nỗi buồn không thành công của Thanh Phúc, của người em trai Thành Ngưng hay "ông hoàng marathon" Hoàng Nguyên Thanh mất ngôi 2 kỳ đại hội liên tiếp không phản ánh hiện thực của tuyển điền kinh - tập thể vẫn đang nỗ lực đua tranh với Thái Lan, Philippines để hoàn thành mục tiêu 12 ngôi vô địch. Những ngày sắp tới, điền kinh Việt Nam vẫn có thể trông chờ vào Nguyễn Thị Oanh và các trụ cột khác để xác lập thêm thành tích.

Điền kinh trải qua một nốt lặng nhưng nhiều đội tuyển thể thao khác vẫn đang trên đà thăng hoa. Ngóng chờ một lần thành công tại SEA Games đã lâu, thế nên việc Trịnh Thu Vinh bùng nổ để giành "cú đúp vàng" kèm theo 2 kỷ lục đại hội trong một buổi sáng có thể xem là thời điểm vàng cho nữ xạ thủ xuất sắc nhất của bắn súng Việt Nam đương đại.

Chỉ mới làm quen với bắn súng vỏn vẹn 8 năm và vài năm thi đấu chuyên nghiệp, Trịnh Thu Vinh đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu ở những thời khắc quyết định. Những con số ấn tượng không chỉ phản ánh khả năng cá nhân của Thu Vinh mà còn là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, khoa học của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Làm bùng nổ đường đua xanh cuối ngày để mang về tấm HCV duy nhất cho tuyển bơi, Phạm Thanh Bảo quả không hổ danh "Hoàng tử ếch". SEA Games 32, chàng trai quê Vĩnh Long thắng tuyệt đối ở các cự ly 100 m và 200 m ếch. Hai năm sau, anh tiếp tục bảo vệ ngôi vị cũng trên 2 đường đua sở trường, giúp tuyển bơi Việt Nam gần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ khi đã giành 6/7 bộ HCV như đã đăng ký trước ngày lên đường.

Từ một gương mặt tiềm năng của vùng sông nước Tây Nam Bộ, Phạm Thanh Bảo vươn lên thành biểu tượng mới của đường đua xanh Đông Nam Á. Bảo mới 24 tuổi nhưng có lẽ đã đến lúc bơi Việt Nam phải lo bồi dưỡng vài tài năng trẻ để thay thế, như cách Trần Văn Nguyễn Quốc, Mai Trần Tuấn Anh hay Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Thúy Hiền đã tỏa sáng suốt kỳ đại hội lần này.

Hai đội bóng chuyền nam - nữ, bóng đá nam - nữ, những ê-kíp của các môn thể thao tập thể đã và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, vẫn đang sải bước trên hành trình tiến vào trận chung kết, mở ra cơ hội chinh phục mục tiêu HCV. Riêng các môn thi đối kháng hoặc tranh tài cá nhân, vài ngày qua có đôi chút trầm lắng khiến đoàn thể thao Việt Nam chậm nhịp trên bảng tổng sắp huy chương, đang để Indonesia "qua mặt".

Kết quả này không bất ngờ bởi đã nằm trong dự báo của các nhà quản lý thể thao Việt Nam. Chỉ cần giữ vững phong độ, phát huy được thế mạnh của các môn truyền thống, các "chiến binh" thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu về đích trong tốp 3 đại hội.