Góc nhìn

Thể thao xứng tầm "siêu đô thị"

HUỲNH SANG

Thể thao không còn là lĩnh vực phụ trợ, mà đã trở thành một cơ cấu chiến lược phát triển đô thị hiện đại.

Đại hội Thể dục Thể thao TP HCM lần thứ I năm 2026 vừa khai mạc được xem là bước chạy đà để thành phố mang tên Bác chuyển mình, thiết lập một hệ sinh thái thể thao tương xứng với vị thế của một "siêu đô thị".

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về định hướng phát triển thể dục - thể thao đã nhấn mạnh một tầm nhìn dài hạn: Không chỉ phục vụ rèn luyện sức khỏe, thể thao còn là lĩnh vực góp phần nâng cao vị thế quốc gia, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ. TP HCM được đặt vào vị trí tiên phong do là địa phương đầu tàu về kinh tế và hội nhập.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thể thao TP HCM vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể so với kỳ vọng. Thành phố có lực lượng vận động viên đông đảo, giàu thành tích nhưng hệ thống cơ sở vật chất, quản trị thể thao và khả năng khai thác kinh tế thể thao vẫn chưa tương xứng. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất nếu muốn nâng tầm vị thế địa phương trong tương lai.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 -2030 đã xác định rõ mục tiêu phát triển toàn diện, trong đó thể dục - thể thao gắn với chất lượng sống đô thị và công nghiệp văn hóa. Điều này cho thấy thể thao không còn là lĩnh vực phụ trợ, mà đã trở thành một cơ cấu chiến lược phát triển đô thị hiện đại.

Một "siêu đô thị" không chỉ được đo bằng chỉ số GDP hay sự phát triển hạ tầng giao thông mà còn thể hiện ở mức độ hưởng thụ của người dân thông qua đời sống thể chất, tinh thần và khả năng tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế.

TP HCM cần một cách tiếp cận mới - phát triển thể thao như một hệ sinh thái. Ở đó, thể thao thành tích cao, thể thao học đường và thể thao quần chúng phải liên kết chặt chẽ. Các bộ môn, câu lạc bộ chuyên nghiệp cần được vận hành theo cơ chế thị trường, xã hội hóa sâu, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thể thao hướng đến sự tự chủ chứ không thể bấu víu mãi vào ngân sách. Các giải đấu cần được tổ chức bài bản, có tính thương mại và truyền thông cao, thay vì chỉ là những hoạt động "đến hẹn lại lên" rồi so kè thứ hạng huy chương.

Trong bối cảnh TP HCM hướng đến vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 80/2026 của Bộ Chính trị, thể thao không thể đi một mình, mà phải có sự liên kết với văn hóa, du lịch. Qua đó có thể khai thác mọi lợi thế, phát huy tiềm năng hợp nhất để trở thành chỉnh thể không gian văn hóa, thể thao sáng tạo hàng đầu khu vực.

Việc đầu tư, nâng cấp các công trình thể thao mang ý nghĩa then chốt. Dự án Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc hiện đại, đa chức năng được kỳ vọng trở thành "trái tim" thể thao mới của thành phố. Với những cơ sở vật chất được nâng cấp để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới như Nhà Thi đấu Phú Thọ, Trung tâm Thể thao Hoa Lư hay sân vận động Thống Nhất..., phải có phương án đào tạo nguồn nhân lực, quản trị, vận hành, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Đại hội Thể dục Thể thao TP HCM vì thế không chỉ là nơi tranh tài mà còn là "phép thử" cho năng lực tổ chức, điều phối và tầm nhìn phát triển. 

Thể thao TP HCM kỳ vọng vươn cao, bay xa

Thể thao TP HCM kỳ vọng vươn cao, bay xa

Đại hội TDTT TP HCM lần I - 2026 được kỳ vọng lan tỏa những điều tích cực cho đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân

Khai mạc Đại hội TDTT TPHCM: Ngọn lửa thể thao lan tỏa đến phường xã

(NLĐO) - Lễ khai mạc Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 diễn ra tối 19-4 mang đến bầu không khí sôi động, mở màn cho hai tháng tranh tài rực lửa.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP HCM

Mở đầu chương trình là màn diễu hành hoành tráng của 170 đoàn tham dự đại hội.

thể dục, thể thao Tổng Bí thư Đại hội Thể dục Thể thao
