Khoa học

Thêm dấu hiệu về một hành tinh khác từng có sự sống

Anh Thư

(NLĐO) - Bức ảnh mà Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố cho thấy cảnh quan được "điêu khắc" bởi các trận lũ cổ đại ở hành tinh cận kề chúng ta.

Hy vọng về việc tìm thấy bằng chứng về sự sống ở Sao Hỏa đã tăng thêm một bậc: Các hình ảnh mới về khu vực Shalbatana Vallis mà tàu quỹ đạo Mars Express của ESA chụp lại cho thấy hành tinh này không chỉ có nước, mà còn có những trận lũ lụt lớn.

Hình ảnh chụp một phần Shalbatana Vallis, nơi địa hình hành tinh đỏ được định hình bởi các trận lũ lớn - Ảnh: ESA

Shalbatana Vallis là một hệ thống kênh rạch rộng lớn gần xích đạo Sao Hỏa, trải dài khoảng 1.300 km.

ESA mô tả nơi đây có "địa hình hỗn loạn", được đặc trưng bởi các khối đá bị nứt vỡ, lộn xộn, được cho là hình thành khi băng ngầm tan chảy và tạo ra những trận lũ lụt thảm khốc khoảng 3,5 tỉ năm trước.

Các nhà nghiên cứu tin rằng một lượng lớn nước ngầm có thể đã phun trào lên bề mặt trong các sự kiện đó, tràn xuống dốc và nhanh chóng "điêu khắc" nên những thung lũng bị xói mòn.

Kênh chính được thấy trong các hình ảnh có chiều rộng khoảng 10 km và sâu khoảng 500 m.

Một hình ảnh khác về Shalbatana Vallis - Ảnh: ESA

Những dòng chảy mạnh mẽ trong quá khứ đã "điêu khắc" nên địa hình độc đáo - Ảnh: ESA

Dữ liệu mới cũng hé lộ các lớp địa chất phức tạp trong quá khứ của hành tinh đỏ, cho thấy Shalbatana Vallis có thể từng sâu hơn nữa trước khi dần dần được lấp đầy bởi trầm tích, tro núi lửa và các vật liệu khác theo thời gian.

Các lớp trầm tích màu xanh đen sẫm nằm rải rác trong thung lũng được cho là tro núi lửa được gió phân tán lại; trong khi các miệng hố va chạm, các gờ nhăn và các cao nguyên biệt lập cho thấy các chu kỳ lặp đi lặp lại của lũ lụt thảm khốc, dòng dung nham và xói mòn kéo dài hàng tỉ năm.

Hệ thống này đổ về phía Chryse Planitia, một trong những khu vực thấp nhất trên hành tinh đỏ, nơi một số nhà nghiên cứu cho rằng có thể từng tồn tại một đại dương cổ đại.

Nhìn chung, các bằng chứng mới giúp khẳng định thêm niềm tin rằng Sao Hỏa hàng tỉ năm trước từng ấm hơn và ẩm ướt hơn nhiều so với hiện nay, thuận lợi để sự sống ra đời và phát triển - ít nhất là trong quá khứ.

"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

(NLĐO) - Các nhà thiên văn học đã tìm thấy phần còn lại của Loki, một trong hàng chục nạn nhân bị "quái vật" Milky Way nuốt chửng.

Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m

(NLĐO) - Quái vật Nagatitan chaiyaphumensis sống vào đầu kỷ Phấn Trắng ở khu vực nay là miền Đông Bắc Thái Lan.

Chinh phục "mỏ vàng lớn nhất hệ Mặt Trời": NASA công bố bước ngoặt

(NLĐO) - Tàu NASA sẽ mượn Sao Hỏa để "lấy đà", tăng tốc đến Psyche, vật thể được cho là mỏ vàng trị giá gấp 70.000 lần kinh tế toàn cầu.

