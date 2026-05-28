Người cao tuổi, người yếu thế vùng Đất Mũi được khám bệnh, đi “siêu thị 0 đồng”

Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Tây Ninh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Cà Mau vừa phát động chương trình "Hành trình sức khỏe xanh mùa 4". Chương trình dự kiến dành 6 tỉ đồng tổ chức các hoạt động thiện nguyện từ ngày 24 đến 26-7 tại xã Long Điền, tỉnh Cà Mau.

Ban tổ chức thông tin về "Hành trình sức khỏe xanh" mùa 4

Người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại "Hành trình sức khỏe xanh" mùa 3

Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt hoạt động sẽ được triển khai như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân thuộc diện khó khăn, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức "Siêu thị 0 đồng", trao 300 phần quà an sinh cho hộ nghèo, người khuyết tật và 500 phần quà học tập dành cho học sinh thông qua chương trình "Tiếp sức đến trường".

Không dừng lại ở hoạt động chăm lo đời sống người dân, "Hành trình sức khỏe xanh mùa 4" còn thực hiện nhiều công trình dân sinh thiết thực như khánh thành 2 cầu dân sinh, triển khai công trình "Thắp sáng đường quê" dài 1,5 km, sửa chữa nhà vệ sinh trường học, trao tặng máy lọc nước cho trường mầm non và xây dựng 3 căn nhà nhân ái dành cho các hộ dân khó khăn.

Ban tổ chức "Hành trình sức khỏe xanh" mùa 4

Học sinh khó khăn được tặng quà tại "Hành trình sức khỏe xanh" mùa 3

Ngoài ra, "Hành trình sức khỏe xanh" mùa 4 còn có diễn đàn kết nối giao thương và xúc tiến hợp tác giữa cộng đồng doanh nhân trẻ TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau. Chương trình dự kiến sẽ quy tụ gần 300 đại biểu là lãnh đạo Hội Doanh nhân Trẻ các địa phương, doanh nhân hội viên, đoàn y-bác sĩ Trường Đại học Y Dược TPHCM cùng đại diện nhiều sở, ngành và đơn vị đồng hành.

"Hành trình sức khỏe xanh" đã trở thành hoạt động thường niên mang nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng. Qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng mở rộng quy mô, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, bác sĩ, tình nguyện viên và các đơn vị đồng hành.



