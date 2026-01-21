Thêm nhiều người trúng độc đắc xổ số miền Nam chiều 21-1

Chiều 21-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc của 3 đài.

Một khách hàng trúng độc đắc 6 vé Bến Tre. Ảnh: ĐLVS Lý Sang

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 300409) của vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 20-1, được xác định trúng tại Tây Ninh và TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc 6 vé Bến Tre là đại lý vé số Lý Sang ở Hóc Môn, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 305017) của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 1 vé là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. 13 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Cũng trong chiều 21-1, giải độc đắc (dãy số 786514) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 19-1, đã lộ diện người trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng 13 vé là đại lý vé số Công Hội – Anh Đào ở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp đã tìm ra người trúng 13 vé sau 2 ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Công Hội - Anh Đào

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 668726) của vé số Bến Tre và giải độc đắc (dãy số 941284) của vé số Đồng Tháp đến nay vẫn chưa lộ diện người trúng; còn giải độc đắc (dãy số 833192) của vé số Vũng Tàu trúng tại Tây Ninh.