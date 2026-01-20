Xổ số miền Nam: Sáng 20-1, giải độc đắc lộ diện ở nơi thường xuyên có người trúng số

Sáng 20-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra người trúng giải độc đắc tại một tỉnh thường xuyên có người trúng số trong thời gian gần đây.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 962544) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 16-1, được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long sau nhiều ngày các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh đã tìm ra người trúng sau nhiều ngày mở thưởng

Giải tư của vé số Cà Mau trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Nơi đổi thưởng cho một nam khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 4 vé Trà Vinh là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Chủ nhân trúng độc đắc 10 vé còn lại đang được đại lý Phú Vinh kêu gọi nhanh chóng đến đổi thưởng để kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Phú Vinh còn đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải tư 14 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 19-1. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 786591) của vé số Cà Mau đến sáng 20-1 vẫn chưa lộ diện người trúng 28 tỉ đồng. Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 677688) của vé số Cà Mau trúng tại TPHCM.

Hôm nay (20-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.