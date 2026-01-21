HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 21-1, lộ diện người trúng độc đắc vé số Bến Tre và Bạc Liêu

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay (21-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Sáng 21-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng trúng giải độc của 2 trong 3 đài.

Xổ số miền Nam ngày 21 - 1: Người trúng độc đắc 2 đài miền Tây - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam ngày 21 - 1: Người trúng độc đắc 2 đài miền Tây - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Bến Tre tìm ra người trúng đầu tiên 1 vé. Ảnh: ĐLVS Anh Thái

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 300409) và giải an ủi của vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 20-1, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho một khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 1 vé Bến Tre là đại lý vé số Anh Thái ở xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Chủ nhân trúng độc đắc 13 vé còn lại đang được các đại lý "truy tìm". Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bến Tre được đổi thưởng tại đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 787820) và giải an ủi của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 5 vé và trúng an ủi 8 vé là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. 9 vé trúng độc đắc còn lại đang được đại lý vé số Hổ đợi khách hàng đến đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 21 - 1: Người trúng độc đắc 2 đài miền Tây - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu và giải độc đắc (dãy số 668726) của vé số Bến Tre đến nay vẫn chưa lộ diện người trúng.

Hôm nay (21-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

