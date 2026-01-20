Xổ số miền Nam: Chiều 20-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 84 tỉ đồng

Chiều 20-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 786514) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 19-1, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 20-1, người trúng độc đắc 14 tờ vé số Đồng Tháp vẫn chưa lộ diện. Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã đăng thông báo trên trang Facebook của đại lý mình rằng: "Bạn Tín ở Mỏ Cày Bắc, tỉnh Vĩnh Long bán trúng. Đúng số bán trúng mà qua nay không tìm được".

Thông tin này nhận về khoảng 1.000 chia sẻ và bình luận. Trong đó, rất nhiều khách hàng đã vào "xia vía trúng độc đắc". Ngoài ra, cũng có người tỏ ra thắc mắc vì sao vé số trúng độc đắc ở tỉnh Vĩnh Long nhưng có đại lý vé số bảo rằng trúng tại tỉnh Tây Ninh, thì chị Phương Lan trả lời: "Đúng về Tây Ninh mà, nhưng vé chị đưa cho Tín bán".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 647068) của vé số TPHCM và giải độc đắc (dãy số 786581) của vé số Cà Mau vẫn chưa lộ diện những khách hàng may mắn nên các đại lý vé số đang thông báo "trùy tìm".