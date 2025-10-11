Nghị định 219/2025 của Chính phủ vừa ban hành đã mở rộng thêm nhiều trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý nhất là việc bổ sung nhóm lao động nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, những người được các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận làm việc trong các lĩnh vực này sẽ không cần giấy phép lao động.

Nghị định 219/2025 bổ sung 15 trường hợp lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động

Theo Nghị định 219/2025 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có 15 trường hợp được miễn giấy phép lao động. Cụ thể, tại Điều 7, nghị định nêu rõ:

(1) Người nước ngoài thuộc các trường hợp được quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, bao gồm:

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ; hoặc vào Việt Nam dưới 3 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và nước ngoài hiện có không xử lý được.

Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam theo Luật Luật sư.

Thuộc trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Là người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

(2) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên trong công ty trách nhiệm hữu hạn.

(3) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên trong công ty cổ phần.

(4) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi, đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hoặc thỏa thuận trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

(5) Là phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận.

(6) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam, hoặc các cơ sở, tổ chức được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

(7) Là học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở Việt Nam hoặc nước ngoài có thỏa thuận thực tập hoặc thư mời làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

(8) Là thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(9) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

(10) Là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

(11) Là tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

(12) Vào Việt Nam để thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

(13) Là người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thuộc một trong hai trường hợp sau:

Vào Việt Nam làm việc có tổng thời gian dưới 90 ngày trong một năm, tính từ ngày 1-1 đến ngày cuối cùng của năm;

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đã có hiện diện thương mại tại Việt Nam, trong phạm vi 11 ngành dịch vụ theo cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng liên tục trước đó.

Hiện diện thương mại ở đây bao gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

(14) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; hoặc làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập.

(15) Được các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận vào Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, so với trước đây, Nghị định 219/2025 đã bổ sung thêm trường hợp người nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ không cần giấy phép lao động tại Việt Nam.

Việc bổ sung này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.