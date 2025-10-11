Thêm nhiều trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thêm nhiều trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nghị định 219/2025 bổ sung 15 trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động.

Nghị định 219/2025 của Chính phủ vừa ban hành đã mở rộng thêm nhiều trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý nhất là việc bổ sung nhóm lao động nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, những người được các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận làm việc trong các lĩnh vực này sẽ không cần giấy phép lao động.

Việt Nam tạo “cửa mở” cho nhân tài quốc tế trong lĩnh vực mũi nhọn - Ảnh 1.

Nghị định 219/2025 bổ sung 15 trường hợp lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động

Theo Nghị định 219/2025 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có 15 trường hợp được miễn giấy phép lao động. Cụ thể, tại Điều 7, nghị định nêu rõ:

(1) Người nước ngoài thuộc các trường hợp được quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, bao gồm:

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ; hoặc vào Việt Nam dưới 3 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và nước ngoài hiện có không xử lý được.

Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam theo Luật Luật sư.

Thuộc trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Là người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

(2) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên trong công ty trách nhiệm hữu hạn.

(3) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên trong công ty cổ phần.

(4) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi, đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hoặc thỏa thuận trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

(5) Là phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận.

(6) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam, hoặc các cơ sở, tổ chức được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

(7) Là học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở Việt Nam hoặc nước ngoài có thỏa thuận thực tập hoặc thư mời làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

(8) Là thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(9) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

(10) Là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

(11) Là tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

(12) Vào Việt Nam để thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

(13) Là người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thuộc một trong hai trường hợp sau:

Vào Việt Nam làm việc có tổng thời gian dưới 90 ngày trong một năm, tính từ ngày 1-1 đến ngày cuối cùng của năm;

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đã có hiện diện thương mại tại Việt Nam, trong phạm vi 11 ngành dịch vụ theo cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng liên tục trước đó.

Hiện diện thương mại ở đây bao gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

(14) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; hoặc làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập.

(15) Được các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận vào Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, so với trước đây, Nghị định 219/2025 đã bổ sung thêm trường hợp người nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ không cần giấy phép lao động tại Việt Nam.

Việc bổ sung này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ đề xuất cắt nửa thủ tục kiểm định an toàn lao động

Bộ Nội vụ đề xuất cắt nửa thủ tục kiểm định an toàn lao động

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm thủ tục, phân cấp thẩm quyền kiểm định an toàn lao động để giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Bước ngoặt lịch sử của chứng khoán Việt Nam; Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong… là những nội dung đáng chú ý khác

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(NLĐO)- Cuộc duyệt binh là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

việc làm lao động nước ngoài TP HCM Nghị định 219/2025 đổi mới công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo