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Thị trường tài sản số toàn cầu sẽ đạt 46,2 ngàn tỉ USD, chuyên gia khuyến nghị gì?

Minh Chiến

(NLĐO)- Thị trường tài sản số đang bước sang chu kỳ mới, hướng tới các ứng dụng thực tiễn, dòng vốn tổ chức và các yêu cầu cao hơn về tuân thủ, minh bạch.

Thị trường tài sản số toàn cầu đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, chuyển từ xu hướng đầu cơ sang tập trung vào ứng dụng thực tiễn, dòng vốn tổ chức và yêu cầu cao hơn về minh bạch, tuân thủ pháp lý. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hiểu đúng về công nghệ và nhận diện cơ hội đang trở thành yếu tố quyết định đối với doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

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Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA chia sẻ tại tọa đàm

Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung trao đổi tại tọa đàm "Xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro tài sản số" do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức chiều 4-6, với sự đồng hành của Công ty 1Matrix, Tập đoàn Tài chính Tether, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA cho biết hành lang pháp lý cho lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam đang được hoàn thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, để đón đầu tốc độ tăng trưởng của thị trường, năng lực của các chủ thể tham gia cũng cần được nâng lên tương ứng.

Theo bà Hiền, việc chủ động nghiên cứu, đào tạo và nâng cao hiểu biết về blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số không chỉ giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận diện đúng cơ hội, rủi ro mà còn là điều kiện cần để thích ứng với các yêu cầu mới về tuân thủ, quản trị và vận hành thị trường.

Theo ông Nghiêm Minh Hoàng, Giám đốc Chiến lược Công ty 1Matrix, Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA, công nghệ blockchain cho phép số hóa nhiều loại tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu, bất động sản hay hàng hóa lên môi trường số. Điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận, tăng tính thanh khoản và tạo thêm cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp.

Dẫn số liệu từ báo cáo của Boston Consulting Group (BCG), ông Hoàng cho biết quy mô thị trường tài sản số toàn cầu có thể đạt 46,2 ngàn tỉ USD vào năm 2035, tương đương khoảng 10-16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu.

Theo ông Hoàng, mô hình này không chỉ giúp kết nối thị trường tài chính truyền thống với hạ tầng số mà còn mở ra cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tiếp cận các loại tài sản có giá trị lớn vốn trước đây chủ yếu dành cho các tổ chức tài chính.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch DDC Holdings cho rằng tài sản số đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn sau hơn một thập kỷ phát triển và sàng lọc. Hiện nay, thị trường đang chuyển sang giai đoạn tập trung vào các mô hình tạo ra giá trị thực, có ứng dụng cụ thể và gắn với nhu cầu của nền kinh tế.

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Các chuyên gia công nghệ khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý đầu cơ ngắn hạn, ưu tiên xây dựng tư duy đầu tư dài hạn khi tham gia vào thị trường tài sản số.

"Dòng tiền đang dịch chuyển mạnh sang các lớp hạ tầng tài chính mới như stablecoin và RWA, cùng với sự tham gia ngày càng rõ nét của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ lớn"- ông Chinh nhận định.

Bên cạnh cơ hội tăng trưởng, các chuyên gia cũng cho rằng thị trường tài sản số đang bước vào thời kỳ yêu cầu cao hơn về minh bạch và tuân thủ pháp lý. Bà Khuất Bích Thủy, Giám đốc Pháp lý và Cấp phép (Tập đoàn Tài chính Tether) cho biết nhiều quốc gia và khu vực lớn trên thế giới đã ban hành các bộ khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý thị trường tài sản số như Đạo luật MiCA của Liên minh châu Âu (EU), Đạo luật Clarity và Đạo luật Genius của Mỹ hay các quy định mới của Georgia đối với stablecoin và nhà cung cấp dịch vụ tài sản số.

Trong bối cảnh đó, theo bà Thủy, việc đánh giá một dự án tài sản số hiện nay không thể chỉ dựa vào tiềm năng tăng giá mà cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như giấy phép hoạt động, mức độ công khai tài sản bảo chứng, hệ thống kiểm soát rủi ro công nghệ, cơ chế bảo mật và năng lực đội ngũ vận hành.

Ở góc độ công nghệ, ông Lê Anh Quốc, Chuyên gia Công nghệ VBAcho rằng khác biệt lớn nhất giữa nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư chuyên nghiệp nằm ở phương pháp thẩm định dự án.

Theo ông Quốc, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân thường chú ý đến biến động giá ngắn hạn thì các tổ chức chuyên nghiệp dành phần lớn thời gian để đánh giá công nghệ, mô hình kinh doanh, đội ngũ phát triển và khả năng tạo giá trị thực của dự án.

"Việc trang bị kiến thức nền tảng về blockchain, tài sản số và quản trị rủi ro sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế các quyết định mang tính cảm xúc, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện cơ hội thực sự của thị trường"- ông Quốc nói.

Cùng quan điểm, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Đào tạo, Công ty RWA Edu cho rằng trước khi tham gia thị trường tài sản số, nhà đầu tư cần xác định rõ khẩu vị rủi ro và xây dựng nền tảng kiến thức bài bản.

Theo ông Tuấn, năng lực đầu tư bền vững cần được xây dựng trên ba trụ cột gồm hiểu biết pháp lý, công nghệ - phương pháp đầu tư và năng lực quản trị rủi ro. Tuy nhiên, việc tự học để hoàn thiện đồng thời cả ba yếu tố này không dễ trong một lĩnh vực thay đổi nhanh như blockchain và tài sản số.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý đầu cơ ngắn hạn, ưu tiên xây dựng tư duy đầu tư dài hạn thông qua các chương trình đào tạo chính thống, đồng thời tích cực tham gia các cộng đồng chuyên môn uy tín để cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực đánh giá thị trường.

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