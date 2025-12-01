Trường đưa sinh viên đến doanh nghiệp thực tập phải thông qua trung tâm môi giới việc làm?

Vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty TNHH Canon Việt Nam đã gửi văn bản đến Bộ Giáo dục- Đào tạo phản ánh việc pháp luật giáo dục nghề nghiệp hiện hành chưa có quy định về việc đưa sinh viên đến doanh nghiệp thực tập. Điều này dẫn đến việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp muốn đưa sinh viên vào doanh nghiệp thực tập phải thông qua thông qua Trung tâm môi giới việc làm. Thực trạng này gây khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn cơ sở giáo dục trong việc giúp sinh viên tiếp cận với những kiến thức từ thực tế.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong tiết học thực hành

Đã có quy định và hướng dẫn

Phản hồi ý kiến trên, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên- Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện nay việc thực tập của học sinh, sinh viên tại doanh nghiệp đã được quy định cụ thể trong Luật Giáo dục nghề nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, tại Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục có nhiệm vụ tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp (khoản 6 điều 23); doanh nghiệp có quyền tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp (khoản 4 điều 51).

Mặt khác, tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH cũng có quy định thời gian giảng dạy, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật về thời gian làm việc.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thỏa thuận, ký hợp đồng với doanh nghiệp để tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp để tổ chức thực tập cho học sinh, sinh viên (nếu có) là thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm tốt quyền lợi thực hành, thực tập

Cũng theo Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, hiện nay, dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) tiếp tục quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc phối hợp với doanh nghiệp thông qua cơ chế hợp đồng để tổ chức cho người học thực hành và thực tập tại doanh nghiệp.

Sau khi Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên sẽ rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoặc trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tốt hơn nữa quyền lợi học tập, thực hành, thực tập của học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.