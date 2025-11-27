Không lo thiếu hàng Tết

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt mưa lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ tính đến 18 giờ ngày 26-11 đã gây thiệt hại cho 51.807 ha lúa, hoa màu; 944.475 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 373 ha thủy sản mất trắng;... Trong bối cảnh này, nhiều người lo ngại thị trường thực phẩm những tháng cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2026, có thể khan hiếm, giá cả tăng cao.

Bớt căng thẳng nhưng giá vẫn cao

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM) cho biết giá các mặt hàng rau củ đã rời đỉnh từ 2 ngày nay nhờ nguồn cung được bổ sung từ những vùng mới, kể cả nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan,… Lượng hàng về chợ xoay quanh 1.600 tấn/ngày, không còn thiếu hụt như trước.

Doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ thực phẩm đều bảo đảm nguồn cung hàng Tết vẫn dồi dào .Ảnh: AN NA

Ngoài ra, với việc các siêu thị tung hàng rau củ bình ổn, thậm chí khuyến mãi góp phần kéo giảm mặt bằng giá rau, củ xuống. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn ở mức khá cao so với bình thường, ảnh hưởng đến chi tiêu hằng ngày của các hộ gia đình và các cơ sở ăn uống, dịch vụ.

Tương tự, thịt heo các loại cũng rục rịch tăng trong 2 tuần trở lại đây sau thời gian dài đi xuống. Theo ghi nhận ngày 26-11, giá heo hơi tại nhiều vùng trên cả nước được các doanh nghiệp và trại chăn nuôi điều chỉnh tăng. Tại Đông Nam Bộ, heo loại 2 tăng 2.000 đồng, lên 50.000 đồng/kg; heo loại 1 giữ ở mức 53.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nam Bộ tăng 1.000 đồng cho cả hai loại, dao động 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, giá heo tăng liên tục 2 tuần qua với mức tăng tổng cộng 5.000 - 6.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính là nguồn cung hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh do mưa lũ, buộc nhiều người phải bán sớm khiến lượng heo thương phẩm hiện không còn dồi dào. Khi nguồn cung nhỏ lẻ suy yếu, các công ty chăn nuôi lớn có điều kiện điều chỉnh giá.

Đại diện hệ thống siêu thị Saigon Co.op cho biết đến thời điểm này nguồn cung ứng từ Lâm Đồng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50% - 60% nhu cầu, do bị sạt lở, hàng hóa bị hư hỏng nhiều, thậm chí một số chủng loại cũng không có hàng.

Saigon Co.op phải phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp rau nhiệt đới (rau muống, cải xanh, cải ngọt, bầu bí, dưa leo…) từ Tây Ninh, Đồng Tháp và cả TP HCM, để bảo đảm nguồn hàng trong hệ thống siêu thị không bị thiếu và giá cả rẻ hơn thị trường từ 10% - 15%.

Theo nhà bán lẻ này, nguồn cung rau củ Lâm Đồng cần thêm khoảng 1 tháng nữa mới tạm ổn, do sạt lở nhiều, vùi lấp, tiếp đến bão số 15 sẽ có diễn biến ra sao. Saigon Co.op cũng đã làm việc với các HTX canh tác rau nhiệt đới để hỗ trợ vốn cho bà con tái thiết nhanh chóng, nhằm giảm áp lực nguồn cung từ Lâm Đồng đang thiếu hụt. "Với diễn biến như hiện tại, giá cả rau củ cuối năm sẽ khó có khả năng giảm mạnh do nguồn cung chưa thể bình thường trở lại" - đại diện nhà bán lẻ này thông tin.

Ông Bùi Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thái Thịnh (Lâm Đồng), cho biết doanh nghiệp liên kết với nông dân trên 40 ha nhưng hiện chỉ khoảng 20 ha còn duy trì được sản xuất do mưa kéo dài và xả lũ liên tục. Nhiều hộ trồng chưa thể xuống giống vì đất canh tác bị sạt lở, thậm chí bị cuốn trôi, khiến diện tích sản xuất giảm đáng kể.

Theo ông Kiên, với quỹ thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, các loại rau củ có thời gian trồng dài như bắp cải, cải thảo hay các loại củ gần như thiếu hụt. Rau lá như cải, xà lách, bó xôi, tần ô có khả năng phục hồi sớm hơn nhưng cũng khó đáp ứng đủ nhu cầu cao điểm. "Giá rau củ hiện đã tăng 30% - 50% tùy loại và nhiều khả năng duy trì ở mức cao trong thời gian tới do nguồn cung chưa thể phục hồi kịp" - ông nói.

Nguồn cung không thiếu

Trái với lo ngại của người tiêu dùng, nhiều đơn vị khẳng định nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán vẫn được bảo đảm, dù giá một số mặt hàng có thể cao hơn so với bình thường. Ông Kiều Anh Dũng, Giám đốc HTX Sản xuất Rau an toàn Phước Hòa (Tây Ninh), trấn an người tiêu dùng không cần quá lo ngại nguồn cung dịp Tết, bởi nhiều loại rau có chu kỳ canh tác ngắn, như: rau muống chỉ cần 20 - 25 ngày là có thể thu hoạch, rau dền và mồng tơi 30 - 35 ngày, cải xanh và cải ngọt khoảng 40 - 45 ngày. "Với tốc độ phục hồi như hiện nay, lượng rau củ nhiệt đới phục vụ Tết sẽ tương đối dồi dào" - ông Dũng nói.

Tương tự, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn như C.P. Việt Nam, CJ, Japfa, Emivest, Greenfeed cũng rất tự tin về nguồn cung khi tổng quy mô nuôi heo thương phẩm của các đơn vị hiện lên đến gần 700.000 con. Hệ thống trang trại quy mô vừa, nhỏ và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cả nước cũng đóng góp lượng lớn ra thị trường.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết tổng đàn heo cả nước hiện nay đạt khoảng 28 - 30 triệu con và được phân bố rộng, không tập trung một khu vực nên ảnh hưởng của thiên tai hay dịch bệnh dù có nhưng không đáng kể. Các doanh nghiệp đã chủ động tái đàn để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm. Thêm vào đó, nguồn cung heo thế giới hiện dư thừa, nên nếu giá trong nước tăng, thương nhân có thể lập tức nhập khẩu thịt với số lượng lớn, góp phần bình ổn thị trường.

Ở khâu phân phối, các siêu thị và chuỗi bán lẻ cho biết đã triển khai nhiều biện pháp để giữ giá trong giai đoạn biến động. Đại diện Bách hóa Xanh khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là quyền lợi người tiêu dùng.

Chuỗi này tăng cường thu mua từ nhiều vùng trồng khác nhau, bổ sung các mặt hàng rau củ bảo quản dài ngày và duy trì nhiều chương trình giảm giá như mua 1 tặng 1, ưu đãi cuối ngày để hỗ trợ người dân trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh. Việc mở rộng liên kết với nhà cung cấp giúp Bách hóa Xanh giữ ổn định nguồn hàng, hạn chế ảnh hưởng từ thời tiết xấu.

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, nhận định từ nay đến hết năm 2025, nguồn rau quả có thể hụt nhẹ, đặc biệt một số mặt hàng từ Lâm Đồng như su hào, bông cải xanh, bông cải trắng, cà rốt. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến Tết, nguồn cung sẽ phục hồi khi thời tiết thuận lợi và nông dân bước vào vụ mới.

Nhóm thịt gia súc, gia cầm và hàng chế biến cũng khó tăng giá do nguyên liệu đầu vào đang giảm. Bánh kẹo, nước ngọt và bia có thể tăng nhẹ, trong khi trứng nhiều khả năng tăng trước Tết do nhu cầu xuất khẩu sang Campuchia hạ nhiệt khi thị trường ổn định trở lại.

Một yếu tố khác giúp giá cả không leo thang theo ông Ngọc là thói quen tiêu dùng đã thay đổi. Người dân không còn tích trữ quá nhiều như trước, khiến sức mua dịp Tết 2026 được dự báo chỉ tăng khoảng 10% - 15% so với năm ngoái, thấp hơn so với kỳ vọng do kinh tế còn nhiều khó khăn sau thiên tai.

Về phía doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, ông Trần Vũ Khánh, Giám đốc Công ty Hiệp Quang Agro, nhận định giá các mặt hàng liên quan đến lúa mì, đậu nành, bắp… sẽ khó tăng vì nguồn hàng thế giới đang dồi dào. "Hàng vẫn đang đầy ngoài cảng do các nước xuất khẩu không gặp lũ lụt như Việt Nam. Dù tỉ giá tăng nhưng giá gốc hàng hóa lại giảm nên cân bằng lại" - ông cho biết.

Giá trứng khó giảm Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho biết giá trứng tăng mạnh trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Campuchia đã nhập mua trứng với số lượng lớn suốt nhiều tháng, trong khi bão ở phía Bắc và bão lũ miền Trung gây thiệt hại cho các trại gà đẻ, khiến tổng đàn sụt giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu trứng tăng lên phục vụ hoạt động thiện nguyện và làm bánh Tết. Theo ông Thiện, nguồn cung cho thị trường Tết không thiếu nhưng mức giá sẽ còn đứng ở vùng cao.



