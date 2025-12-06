HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng Tết bắt đầu lên kệ

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

Hàng Tết 2026 đã bắt đầu lên kệ, phục vụ người tiêu dùng muốn thưởng thức sớm hoặc tham khảo mẫu mã trước khi mua chính thức

Ghi nhận thị trường TP HCM gần đây, không khí hàng Tết 2026 đã bắt đầu khởi động. Ở các chợ đã có một số quầy chuyên về củ kiệu, dưa món; các siêu thị bắt đầu tung giỏ quà với linh vật hình ngựa cho Tết Bính Ngọ; nhiều thương hiệu tung sản phẩm với bao bì chuyên biệt mùa Tết.

Tại chợ Tân Định (phường Tân Định), củ kiệu nguyên rễ có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, tùy kích cỡ; loại làm sẵn có giá từ 30.000 - 100.000 đồng/hũ và đã có khách mua lai rai.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Trưởng Phòng Truyền thông Sông Hương Foods (TP HCM), cho biết đã bắt đầu tung hàng Tết ra các siêu thị và cả kênh online. Trước đó, từ đầu tháng 9, Sông Hương Foods đã chủ động thu mua các loại củ kiệu, củ cải, đu đủ, cà rốt… để hạn chế ảnh hưởng bởi thời tiết, lũ lụt và bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho sản xuất hàng Tết. Các món chủ lực như: dưa món, kiệu ngâm chua ngọt, mắm tôm chua, củ cải dầm, tai heo ngâm chua... vẫn đầy đủ.

Đối với sản phẩm mắm cà pháo và cà pháo chua cay, do ảnh hưởng của thời tiết, lũ lụt nên sản lượng bị giảm mạnh. Về giá, công ty đã có đợt điều chỉnh từ tháng 7-2025, ở mức 5%-7% và sẽ giữ mức này cho mùa Tết.

Hàng Tết bắt đầu lên kệ - Ảnh 1.

Giỏ quà Tết nhãn riêng Co.op được khách hàng tin chọn qua nhiều năm

Đối với tôm khô, một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết, ông Điệp Minh Sơn (Cà Mau) cho hay đang tăng giá vì xuất khẩu hút hàng. "Những loại tôm khô cỡ nhỏ trước bán 500.000 đồng/kg thì nay lên 600.000 đồng/kg nên rất khó bán. Tôi đang tìm kiếm thêm các nguồn hàng từ cá khô các loại bởi mức giá mềm hơn, dưới 300.000 đồng/kg" - ông Sơn nói.

Về trái cây sấy mùa Tết, ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Vinaxo (Đồng Tháp), cho biết năm nay nhận được rất nhiều đơn hàng gia công của các đơn vị bán lẻ, chuỗi cửa hàng và các KOL/KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) phục vụ mùa Tết.

Theo ông Cường, những năm trước, Vinaxo không cạnh tranh được về giá dù chất lượng tốt, xuất khẩu chủ lực sang Mỹ, Nga nhưng nay thị trường được thanh lọc, những công ty có đầy đủ pháp lý, chứng nhận được khách hàng ưu tiên. "Trong các hợp đồng gia công, đều ghi thông tin, địa chỉ sản xuất tại Vinaxo để minh bạch về nơi sản xuất, chất lượng" - ông Cường nói.

Trong khi đó, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op dự báo sức mua dịp Tết 2026 sẽ cải thiện nhưng tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường. Người tiêu dùng vẫn giữ xu hướng chọn quà Tết mang tính hình thức sang những giỏ quà có giá trị sử dụng thực tế.

Nắm bắt nhu cầu này, Saigon Co.op đã giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết 2026 với sản phẩm nhãn riêng Co.op làm chủ lực, thiết kế theo tiêu chí "đủ - đúng - tiết kiệm". Các mẫu giỏ có giá chỉ từ 99.000 đồng/hộp, tích hợp nhóm hàng thiết yếu và áp dụng mức ưu đãi đến 32% cho khách đặt sớm, giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tối ưu hóa ngân sách.

Theo Saigon Co.op, nhóm hàng nhãn riêng vốn được ưa chuộng nhờ chất lượng ổn định, giá thấp hơn 10%-20% so với hàng cùng phân khúc. Thành phần giỏ quà được chọn lọc từ các sản phẩm phục vụ mâm cúng và bữa cơm sum họp như trà lài, gạo thơm ST25, mì trứng, nui rau củ, gia vị và đặc sản Tết.

Đặc biệt, bộ sưu tập gồm 3 phân khúc Sum Vầy, Phúc Lộc, Đoàn Viên được giảm đến 28%, chỉ còn 99.000 - 199.000 đồng/hộp, phù hợp với nhu cầu của phần đông người tiêu dùng. Bên cạnh giỏ quà đóng sẵn, hệ thống cũng chuẩn bị loạt mẫu giỏ quà linh động theo nhu cầu đặt hàng đa dạng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tương tự, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc thương mại hệ thống Farmers Market (TP HCM), cho hay thời điểm hiện tại, khách hàng doanh nghiệp đã bắt đầu chốt đơn mạnh giỏ quà Tết 2026 để công ty có thời gian chuẩn bị sản xuất và in ấn logo riêng.

Theo ông Lộc, phân khúc giá phổ biến đang được "chốt" mạnh là các loại 400.000 - 500.000 đồng/giỏ và loại 700.000 đồng/giỏ. 


