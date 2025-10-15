HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiên tai dồn dập khiến 241 người chết và mất tích, thiệt hại 53.809 tỉ đồng

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa có báo cáo Thủ tướng về nhiệm vụ và giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11.

Tính đến ngày 15-10, thiên tai trên cả nước đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.008 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.637 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; 30.843 con gia súc, 2.752.773 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 56.559 ha thủy sản bị thiệt hại,... Tổng thiệt hại ước tính trên 53.809 tỉ đồng.

Thiên tai dồn dập gây thiệt hại lớn , 389 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Hoạt (tỉnh Thái Nguyên) bên căn nhà của mình đã bị lũ cuốn hết tài sản. Ảnh: Văn Duẩn

Thiệt hại về người tương đương 48% so với cùng kỳ năm 2024; thiệt hại về kinh tế tương đương khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích; 2.150 nhà bị hư hỏng; 239.240 nhà bị ngập; 33.632 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 1.495 ha cây ăn quả, 970 ha cây trồng lâu năm, 254 ha cây lâm nghiệp hư hại; 19.201 con gia súc và hơn 1,35 triệu con gia cầm chết, bị cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước tính 16.920 tỉ đồng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, xảy ra trên diện rộng, nhất là lũ chồng lũ, là nguyên nhân khách quan gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Theo đó, Bộ NN-MT đề nghị các địa phương khẩn trương xác định mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ theo quy định, gửi Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bố trí dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ các địa phương theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn ngân sách trung ương, kết hợp với ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Đề xuất giảm lãi suất khoản vay, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp thiệt hại do mưa lũ

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương khôi phục công tác dạy và học tại các trường trước ngày 20-10-2025.

Bộ NN-MT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại đối với lúa và hoa màu; hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật để tiêu úng, chăm sóc, cứu diện tích còn có khả năng phục hồi.

Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị thiệt hại; giảm lãi suất khoảng 1-2%/năm trong 3-6 tháng đối với các khoản vay hiện hữu của cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão, lũ.

Thiên tai dồn dập gây thiệt hại lớn , 389 người chết và mất tích - Ảnh 3.

Thiên tai dồn dập gây thiệt hại lớn , 389 người chết và mất tích - Ảnh 4.

Thiên tai dồn dập gây thiệt hại lớn , 389 người chết và mất tích - Ảnh 5.

