Sức khỏe

Thiếu một vitamin, bệnh hô hấp dễ nặng hơn

Anh Thư

(NLĐO) - Nhiều người hay nghĩ tới vitamin C để chống lại bệnh hô hấp. Nhưng một nghiên cứu mới chỉ ra một vitamin khác quan trọng không kém.

Theo một nghiên cứu mới do Đại học Surrey (Anh) dẫn đầu, tình trạng thiếu hụt vitamin D nghiêm trọng có liên quan đến tỉ lệ nhập viện cao hơn do các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phế quản và viêm phổi.

Thiếu một vitamin, bệnh hô hấp dễ nặng hơn - Ảnh 1.

Các thực phẩm giàu vitamin D góp phần giúp bạn phòng ngừa bệnh hô hấp và giúp giảm nguy cơ bệnh nặng nếu lỡ mắc - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Nghiên cứu được tiến hành trên dữ liệu của hơn 36.000 người, được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học BioBank (Anh).

Theo kết quả được công bố trên tạp chí khoa học The American Journal of Clinical Nutrition, những người bị thiếu hụt nghiêm trọng vitamin D có nguy cơ phải nhập viện điều trị cao hơn 33% so với những người có đủ lượng vitamin D khi mắc các bệnh hô hấp.

Với mỗi 10 nmol/L vitamin D tăng lên, tỉ lệ nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp giảm 4%.

Theo tác giả chính Abi Bournot từ Đại học Surrey, cho biết: "Không chỉ giúp xương và cơ bắp khỏe mạnh, các đặc tính kháng khuẩn và kháng virus của vitamin D cho là giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp có thể dẫn đến nhập viện. Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu cụ thể để hỗ trợ lý thuyết này".

Các thống kê cho thấy nhiễm trùng đường hô hấp dưới (viêm phổi và viêm phế quản), thường là biến chứng xảy ra khi cơ thể không chống chọi được với các bệnh hô hấp thông thường, nằm trong số 20 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu đối với người từ 50-74 tuổi và trong tốp 10 đối với người từ 75 tuổi trở lên.

Nguồn vitamin D chủ yếu vẫn là do cơ thể tổng hợp khi tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung qua thực phẩm bổ sung, hay đơn giản hơn là các món ăn giàu vitamin D như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, dầu gan cá, gan bò, trứng, nấm, các sản phẩm từ sữa...

Muốn trẻ hơn tuổi, hãy ăn món có vitamin này

Muốn trẻ hơn tuổi, hãy ăn món có vitamin này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy quá trình sản sinh collagen và tái tạo da phụ thuộc trực tiếp vào lượng tiêu thụ một loại vitamin quan trọng.

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư của một dạng vitamin có mặt trong thịt gà, cá biển.

Một loại vitamin có thể “đảo ngược” gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một loại vitamin nhóm B vừa được phát hiện là có khả năng ức chế tác dụng của một loại RNA thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

