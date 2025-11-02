HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thói quen không ngờ của sinh viên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Huế Xuân

(NLĐO) - Tân sinh viên cần giữ tâm lý vững vàng, thường xuyên cập nhật thông tin và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề để phòng tránh rủi ro.

Trong chương trình "Hành trang tân sinh viên" tổ chức tại Trường ĐH Luật TP HCM ngày 2-11, Đại úy Lý Bắc Hải, cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM, tiết lộ một thói quen không tốt của sinh viên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, đặc biệt là ở ký túc xá hoặc dãy trọ có nhiều người.

Thói quen nhỏ, hậu quả lớn

Theo đại úy Hải, sinh viên thường hay sử đụng điện thoại trong lúc đang sạc pin, mặc dù điện thoại đã nóng nhưng vẫn chủ quan sử dụng tiếp. Một số trường hợp khác thì chủ quan, mua và sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo, dây điện đã hở mạch nhưng vẫn cố sử dụng tiếp...

"Chỉ từ những chi tiết nhỏ và thói quen không tốt, vô tình trở thành nguyên nhân của các vụ cháy nổ để lại những hậu quả đáng tiếc. Các bạn trẻ hoàn toàn có thể phòng tránh để loại bỏ tối đa trường hợp xấu xảy ra" - đại úy Hải khẳng định.

Tại chương trình, đại úy Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý tình huống khi mắc kẹt trong đám cháy, hướng dẫn các biện pháp thoát hiểm đơn giản như dùng chăn, khăn ẩm bảo vệ đường hô hấp, giúp sinh viên bảo vệ tính mạng. Tân sinh viên cần chủ động trang bị thêm nhiều kiến thức về PCCC và kỹ năng sơ cấp cứu.

Thói quen không ngờ của sinh viên khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng - Ảnh 1.

Đại úy Lý Bắc Hải nhấn mạnh nguy cơ khi sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

Thói quen không ngờ của sinh viên khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng - Ảnh 2.

Trung Tá Nguyễn Chánh Trung lưu ý sinh viên không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia và các chất chứa nồng độ cồn

Tránh xa "việc nhẹ lương cao"

TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng bộ môn Luật Hình sự, khoa Luật Hình sự,Trường ĐH Luật TP HCM, đưa ra cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo qua không gian mạng, lợi dụng tâm lý "việc nhẹ lương cao" hay thao túng nỗi sợ để từ đó chiếm đoạt tài sản.

Tân sinh viên cần giữ tâm lý vững vàng, thường xuyên cập nhật thông tin và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề để phòng tránh rủi ro.

Thói quen không ngờ của sinh viên khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng - Ảnh 3.

Tân sinh viên tham gia chương trình tại Trường ĐH Luật TP HCM

ThS Vũ Đình Lê, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết chương trình "Hành trang tân sinh viên" được duy trì tổ chức hàng năm dành cho các tân sinh viên. Ngoài ra, nhà trường cũng vừa khánh thành phòng tư vấn sức khỏe tâm thần để chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên.

"Hoạt động sẽ giúp sinh viên nhận diện sớm những dấu hiệu stress, lo âu, trầm cảm, được tư vấn và hỗ trợ tâm lý kịp thời để duy trì trạng thái tinh thần tích cực trong học tập và cuộc sống" - ThS Lê cho biết thêm.

Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch: Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học

Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch: Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học

(NLĐO)- Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học do Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập ra nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch

Cơ hội hấp dẫn và xu hướng chọn ngành học kép tại Úc

(NLĐO) – Việc Chính phủ Úc tăng chỉ tiêu dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2026 đã khiến nhiều học sinh Việt Nam chuyển hướng.

Nữ sinh cười tít mắt, lần đầu tự tay lắp ráp và điều khiển robot

(NLĐO) - Lần đầu tiên được tự tay lắp ráp, thiết kế mô hình và điều khiển xe vượt chướng ngại vật, nhiều nữ sinh THPT bắt đầu "yêu" ngành học khô khan.

Trường ĐH Luật TP HCM điện thoại PCCC sạc điện thoại thói quen tân sinh viên phòng chống cháy nổ sinh viên
