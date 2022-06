Bộ Giao thông vận tải ngày 29-6 vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không.



Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát, nhu cầu đi lại của người dân nói chung tăng nhanh và hoạt động vận tải hàng không cũng đang dần được hồi phục.

Đối với các chuyến bay khai thác nội địa, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021 (khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%). Các hãng hàng không nội địa đã vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021 (số lượng khách quốc tế đạt 667.000 khách, tăng 1.033%, khách nội địa đạt 19,5 triệu khách, tăng 51,8%), đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành hàng không.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay - Ảnh minh hoạ: Dương Ngọc

Tuy nhiên, công văn do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký gửi Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ bên cạnh việc dần hồi phục hoạt động vận tải hàng không nội địa thì tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chậm chuyến lại có xu hướng tăng, gây ra bức xúc cho hành khách, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không.

Để khắc phục tình trạng chậm, hủy chuyến nêu trên, đặc biệt trong dịp cao điểm hè, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý.

Cục cần khẩn trương chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm, hủy chuyến.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trong tháng 6 (từ 19-5 đến 18-6-2022), các hãng hàng không Việt Nam khai thác 30.808 chuyến bay, tăng 528,7% so với cùng kỳ 2021 và tăng 18 % so với tháng trước.

Số chuyến bay bị chậm chuyến trong tháng 6 là 5.602 chuyến, chiếm 18,2 %. Tỉ lệ này tăng hơn 15,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ và tăng 9,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó. Tỉ lệ này cũng cao hơn so với giai đoạn trước dịch Covid-19.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do máy bay về muộn (chiếm tới 13,4% trong số 18,2 %). Còn lại là các lý do: Hãng hàng không (2,5%); trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (1 %); thời tiết; quản lý, điều hành bay và lý do khác.